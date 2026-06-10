“Tenemos que estar seguros de que en 15 días sigue la democracia en Colombia”: Mauricio Gaona

En entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, el abogado Mauricio Gaona lanzó una fuerte advertencia sobre el panorama electoral del país, asegurando que lo que se define en la segunda vuelta no es simplemente la elección de un mandatario, sino la permanencia del sistema democrático frente a la posibilidad de una "dictadura constitucional".

Para Gaona, la situación actual no tiene precedentes comparables en la historia reciente de Colombia.

El experto sostiene que el país se encuentra en un punto de inflexión donde se define cómo vivirán los colombianos de la próxima generación.

Según sus declaraciones, las propuestas de "Acuerdo Nacional" que han surgido recientemente son "disfraces" de la Asamblea Nacional Constituyente, comparando esta estrategia con las tácticas utilizadas por Nicolás Maduro en Venezuela para neutralizar al legislativo y consolidar el poder.



"Pasar de Asamblea Nacional Constituyente a acuerdo nacional significa que no están cambiando de rumbo, están cambiando de disfraz", afirmó Gaona, señalando que la suspensión de la recolección de firmas para la constituyente es solo una pausa estratégica y no una renuncia real al proyecto.

El constitucionalista calificó la reciente decisión de suspender al presidente Gustavo Petro como un "hierro jurídico irreparable".

Según Gaona, esta medida viola al menos cinco principios del orden constitucional, entre ellos la supremacía de la Constitución y el principio de legitimidad de la función pública, ya que una comisión parlamentaria no tiene facultades para sancionar con suspensión a un mandatario.

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No obstante, Gaona también fue crítico con el actuar del presidente Petro, denunciando una abierta intervención en política. "Es muy delicado que un presidente pueda salir a atacar a un candidato de la oposición... y al mismo tiempo apoyar al candidato de su preferencia de forma tan abierta", señaló, advirtiendo que los mecanismos del Estado de Derecho están fallando al no poder frenar estas acciones.

Sobre las tensiones internacionales, específicamente los comentarios de Donald Trump respecto a la política colombiana, Gaona apeló al concepto de "Excepcionalismo Americano". Argumentó que, dado que Colombia produce el 70% de la cocaína del mundo, Estados Unidos tiene un interés de seguridad nacional legítimo que faculta a su ejecutivo a tomar posiciones políticas sobre la situación del país.

Al ser consultado sobre su posible participación en un futuro Gobierno, Gaona fue enfático en que su prioridad actual es la preservación de la democracia y no los intereses burocráticos.

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Reveló haber recibido ofertas directas para diversos cargos, pero aseguró que su compromiso es académico y constitucional.

"Primero tenemos que estar seguros de que dentro de 15 días podamos decir que aún tenemos una democracia en Colombia", sentenció Gaona, concluyendo que si el sistema colapsa, es probable que personas con su talante crítico ni siquiera puedan regresar al país. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a entender que el voto es la mayor defensa para la libertad en esta coyuntura histórica.