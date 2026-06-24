Tras elecciones obispos del país destacan la participación ciudadana y convocan a la unidad nacional

Tras la jornada electoral del pasado 21 de junio y la culminación del proceso de escrutinio, la Conferencia Episcopal de Colombia hizo un llamado a la reconciliación, la paz y la unidad nacional, destacando el ambiente pacífico en el que se desarrollaron las elecciones presidenciales y la creciente participación ciudadana en las urnas.

A través de un mensaje dirigido al país, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Francisco Javier Múnera Correa, agradeció por el desarrollo de la jornada democrática y valoró el compromiso de los colombianos con el ejercicio electoral, considerado un signo de la fortaleza institucional y del avance de la sociedad en su madurez democrática.

“Valoramos el ejercicio electoral realizado este 21 de junio y el modo pacífico como transcurrió la jornada en todo el territorio nacional, con una creciente participación de los ciudadanos. Es toda prueba de la solidez de nuestras instituciones democráticas y del proceso de madurez en el que vamos avanzando como sociedad”, expresó monseñor Munera.

En su mensaje, además los obispos felicitaron a Abelardo De La Espriella y a José Manuel Restrepo, elegidos presidente y vicepresidente de la República, respectivamente. También, manifestaron su cercanía espiritual y ofrecieron sus oraciones para que el servicio que asumirán al frente de la nación esté orientado al bienestar de todos los colombianos.



Más allá de los resultados electorales, la Conferencia Episcopal invitó a los colombianos a reconocer los avances alcanzados como nación y a asumir con responsabilidad la tarea de seguir construyendo el futuro común. En este sentido, recordó que Colombia es una herencia y, al mismo tiempo, un proyecto que exige el compromiso de todos los sectores de la sociedad.

El mensaje concluyó con una invitación a avanzar con esperanza y sentido de corresponsabilidad en la construcción del país. Aseguraron que para la Iglesia colombiana, el momento actual representa una oportunidad para fortalecer la reconciliación y consolidar una sociedad más unida, donde la diversidad sea motivo de encuentro y no de división.