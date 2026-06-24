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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / CNE declara a Abelardo De La Espriella como presidente tras finalizar escrutinio de segunda vuelta

CNE declara a Abelardo De La Espriella como presidente tras finalizar escrutinio de segunda vuelta

El Consejo Nacional Electoral concluyó el escrutinio nacional, resolvió las reclamaciones presentadas y declaró oficialmente a Abelardo De La Espriella como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030.

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Abelardo De La Espriella
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente este martes a Abelardo De La Espriella como presidente electo de Colombia, tras finalizar el escrutinio nacional de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado domingo.

La declaratoria se produjo luego de que la Comisión Nacional de Escrutinios, integrada por magistrados del CNE, revisara las actas provenientes de los 32 departamentos del país y de los consulados colombianos en el exterior, resolviera las reclamaciones presentadas durante el proceso y consolidara los resultados definitivos de la elección.

Con la culminación de esta última etapa del proceso electoral, el organismo confirmó la victoria de De La Espriella, quien se impuso en una de las contiendas presidenciales más reñidas de la historia reciente del país.

Los resultados definitivos ratificaron la tendencia observada en el preconteo divulgado por la Registraduría Nacional, aunque con los ajustes propios del escrutinio oficial. De esta manera, Abelardo De La Espriella fue declarado presidente electo para el periodo constitucional 2026-2030.

Resultados oficiales de las elecciones presidenciales

  • Abelardo De La Espriella: 12.960.166
  • Iván Cepeda: 12.708.312
  • Votos en blanco: 427.060
  • Votos nulos: 220.790
  • Votos no marcados: 28.666

Durante la audiencia pública de escrutinio nacional, los magistrados analizaron las reclamaciones pendientes relacionadas con los comicios y verificaron la consolidación de los resultados remitidos por las autoridades electorales territoriales.

Resultados oficiales de elecciones presidenciales
Resultados oficiales de elecciones presidenciales
Foto: CNE

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, destacó que el proceso se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos en la legislación electoral colombiana y subrayó que las elecciones contaron con amplios mecanismos de vigilancia y control.

Asimismo, recordó que el sistema electoral colombiano contempla cuatro etapas de escrutinio: el conteo inicial realizado por los jurados de votación, los escrutinios municipales, los departamentales y, finalmente, el escrutinio nacional a cargo del Consejo Nacional Electoral.

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El magistrado también resaltó que las diferencias entre el preconteo y los resultados definitivos fueron mínimas, lo que, según señaló, ratifica la solidez y confiabilidad del sistema electoral colombiano.

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