Trump promete "apoyo y fuerza total" de EE. UU. a Colombia si De la Espriella gana la segunda vuelta

El presidente Donald Trump prometió este miércoles que Colombia contará "con el apoyo y la fuerza total" de Estados Unidos si el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Trump, que la semana pasada anunció su apoyo electoral a De la Espriella, subrayó en un mensaje en su red Truth Social que el candidato colombiano tiene su "respaldo total e incondicional" de cara a la segunda vuelta del 21 de junio.

"Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, país que, si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos", escribió el republicano.

Trump felicitó a De la Espriella por su victoria en la primera ronda del pasado 31 de mayo y describió al ultraderechista, que se califica a sí mismo como 'El Tigre', como "un líder inteligente, fuerte y tenaz".



https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116727049222420250

El inquilino de la Casa Blanca advirtió, además, que De la Espriella "se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta", en referencia al izquierdista Iván Cepeda, heredero político del presidente colombiano, Gustavo Petro.

"Como presidente, Abelardo tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!", dijo.

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Mientras Trump entra de pleno en la campaña electoral colombiana, una comisión de la Cámara de Representantes del país suramericano ordenó este miércoles la suspensión temporal de Petro como presidente al considerar que ha participado indebidamente en la campaña, algo que el mandatario negó durante una intervención en la ONU, en Nueva York.

De la Espriella, que obtuvo el 44 % de los votos en la primera vuelta, competirá en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio contra Cepeda, quien obtuvo el 41 % de los sufragios.