ELN asesinó a un soldado en Nariño

“Aproximadamente a la 1:00 de la tarde del domingo, soldados del Batallón de Ingenieros No. 52 'General Francisco Tamayo Cortes', agregados a la Vigésima Tercera Brigada se encontraban efectuando labores de construcción en la vía que comunica a Junín con el municipio de Barbacoas”, dice un comunicado de la Fuerza de Tarea Pegaso.



De acuerdo al comunicado, integrantes de la compañía Elder Santos del frente Comuneros del sur del ELN lanzaron un artefacto explosivo improvisado a 300 metros de la base militar y simultáneamente, a menos de 50 metros, efectuaron un ataque con arma de fuego.



En el ataque murió el soldado profesional Diego Rodríguez Astaiza, quien recibió un impacto de proyectil en el cuello.



-La Corte Constitucional no admitió demanda hecha por la senadora María Fernanda Cabal contra la convocatoria del plebiscito por la paz.



-Más de 8.500 personas víctimas del conflicto en Colombia asistieron a la rueda de empleo convocada por el SENA en todo el país, con el fin de encontrar alternativas de trabajo.



-Se reabre la polémica sobre el tema del Hospital La María, donde se practicó una cirugía estética el contralor de Antioquia. Una empleada de facturación denunció que el día de esa intervención la obligaron a firmar unos recibos que, según ella, fueron reimpresos y no eran originales.



-El senador de Cambio Radical Arturo Char advierte que será muy difícil aprobar la reforma tributaria si no se revisa la posibilidad de mantener las exenciones a programas de viviendas gratis en el país.



-Alerta en Villa De Leyva Boyacá por la inestabilidad de la planta de tratamiento que podría generar inconveniente de agua en esta localidad.



-El subsecretario estadounidense de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, viajará hoy a Caracas para transmitir el apoyo de Washington al diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición.



-La Policía de Bogotá capturó a 14 sujetos, integrantes de una peligrosa banda, responsables de la mayor parte de la venta de estupefacientes en la localidad de Suba.



-Los habitantes del municipio de Sesquilé denunciaron un caso de maltrato animal, luego de que el conductor de un vehículo arrollara a un perro y huyera del lugar.

