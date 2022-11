ELN, preocupado ante situación que enfrenta implementación de acuerdo con las Farc

Mientras los negociadores del ELN se alistan para el cambio de sede de los diálogos de paz que desde hace dos años sostienen con el Gobierno en Quito, Ecuador, el jefe de la delegación de esa guerrilla, Pablo Beltrán, concedió una entrevista a Noticias Caracol y Blu Radio, en la cual explicó el estado actual de las negociaciones y se refirió además a la crisis en la implementación del acuerdo firmado con las Farc.



Beltrán reveló que les tomó por sorpresa la decisión del Gobierno de Lenín Moreno de no continuar oficiando como garante de las conversaciones, pero que la intención hoy es que el traslado de la sede se haga en el menor tiempo posible.



“Sorpresa absoluta. No lo esperábamos porque Ecuador venía de decir la que quería Asep sede permanente, entonces es un cambio de ser sede permanente a decirnos no podemos seguir siendo sede y eso fue una sorpresa muy grande”, explicó Beltrán.



Al mismo tiempo indicó que en este momento avanza la definición del nuevo país anfitrión, entre los países garantes del proceso y celebró el ofrecimiento de Chile, país que se mostró interesado en acoger las negociaciones.



“Vamos a tratar de hacer una mudanza muy rápida, estamos organizando llevar las comunicaciones, equipos, todo. Vamos a tratar que ese tránsito sea rápido, en eso estamos”, añadió.

Vea aquí: ELN no se levanta de la mesa y seguirá adelante con diálogos de paz



Preocupación sobre implementación de acuerdo con las Farc



El jefe negociador del grupo subversivo se refirió además a recientes hechos que afectan el proceso de implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, hoy convertidas en organización política.



“En el ELN hoy hay muchas dudas y muchos debates internos por ver lo que le está ocurriendo a las Farc. Es un colapso del proceso: les tocó retirarse del proceso electoral, ahora están amenazados de extradición, no han salido todos los presos políticos, se las ingeniaron los políticos de los partidos tradicionales para hundir la circunscripción especial de paz en el Congreso; es el deporte de ellos, atacar el proceso de las Farc lo más que puedan y eso nos introduce muchas dudas”, añadió Beltrán.



Sin embargo, el comandante guerrillero dijo que hay cohesión en sus filas y que pese a ese debate interno se están cumpliendo los compromisos y que “muchos sectores de la comunidad internacional” les aconsejan no cometer los mismos errores que hubo en los diálogos con las Farc.



“Lo que ha habido un cúmulo de incumplimientos y no han tenido cómo presionar para que les cumplan. Las Farc se quedaron sin capacidad de presión durante la implementación, lo que quiere decir ‘si usted no me cumple, yo no le cumplo’, y las Farc dejaron muchas reglas incompletas o sin pactar”, añadió.



Situación en el Catatumbo



Respecto a la grave situación de orden público que enfrenta la región del Catatumbo, en Norte de Santander, Beltrán negó cualquier responsabilidad, dijo que el paro armado es de responsabilidad exclusiva del EPL y que la Iglesia puede jugar un papel fundamental para mediar con esa estructura ilegal.



Finalmente, sobre la negociación de un nuevo cese del fuego, el ELN sostiene que “debe tener una doble característica: estar más precisos los compromisos humanitarios de cada parte y una cláusula que diga que este cese no le va a significar una correlación de fuerzas militares a ninguna de las dos partes, es decir que no se va a tomar ventaja para posicionarse militarmente”.