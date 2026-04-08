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Blu Radio  / Nación  / Emergencia en Villavicencio: colapso parcial de puente en la Avenida 40

Emergencia en Villavicencio: colapso parcial de puente en la Avenida 40

Esta vía conecta diversos sectores comerciales, residenciales y sobre todo conectaba con la salida de Villavicencio hacia la vía a Bogotá y Acacías.

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