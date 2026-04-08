Emergencia en Villavicencio: colapso parcial de puente en la Avenida 40

Una emergencia se registró en Villavicencio, la capital del Meta, tras el colapso parcial de la estructura de un puente ubicado sobre la Avenida 40, una de las arterias viales más importantes y transitadas de la ciudad.

El incidente, que ocurrió de manera repentina, ha encendido las alarmas de las autoridades locales y ha impactado severamente el flujo vehicular en este sector estratégico.

De acuerdo con las imágenes captadas en el lugar, se observa un desprendimiento considerable en la calzada, dejando un agujero de gran tamaño que compromete la integridad del puente y la seguridad de quienes transitan por la zona.

Afortunadamente, los reportes oficiales confirman que no hay personas heridas ni víctimas fatales tras el hundimiento; sin embargo, el paso por este tramo de la Avenida 40 se encuentra restringido. En video se muestra cómo la zona ha sido acordonada con cintas de seguridad para evitar que vehículos y peatones se acerquen al punto crítico.



El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, se desplazó de inmediato al sitio de la emergencia junto a equipos de los organismos de socorro y la Secretaría de Infraestructura. El objetivo es realizar una evaluación técnica profunda de los daños y determinar las causas que provocaron el fallo estructural.

El colapso de este segmento del puente representa un duro golpe para la movilidad de Villavicencio. La Avenida 40 conecta diversos sectores comerciales, residenciales y sobre todo conectaba con la salida de Villavicencio hacia la vía a Bogotá y Acacías. Ahora deberán usar vías alternas, por lo que el cierre preventivo generará fuertes congestiones.

Se espera que próximamente la administración municipal anuncie un plan de contingencia y las medidas de urgencia que se adoptarán para rehabilitar la vía lo antes posible. La prioridad, según informaron las autoridades en el lugar, es garantizar la seguridad de los ciudadanos y restaurar la conectividad en este eje vial fundamental.