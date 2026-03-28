Habilitada la vía Bogotá - Villavicencio tras choque de camión contra un puente

Después del accidente de tránsito registrado en el km 44 de la vía Bogotá - Villavicencio que involucró a un camión de carga pesada que se estrelló contra un puente, la concesión de la vía, Coviandina, confirmó que ya está habilitado el paso para los vehículos particulares.

El accidente que se presentó sobre las 6:00am de este sábado 28 al inicio del plan éxodo de miles de pasajeros que aprovecharán la semana santa para visitar lugares religiosos o viajar a otros destinos para las vacaciones. De acuerdo con la concesión, fue necesaria la intervención de otro camión con contenedor para transbordar la mercancía, ya que por el peso de esta misma era complejo mover el vehículo.

Por otro lado, la concesión confirmó que esta carretera, en la históricamente se ha visto afectada por los constantes derrumbes, a la hora no hay inconvenientes que impidan el paso de los vehículos. Así mismo, según la Policia de Tránsito, se espera que por todo el país se movilicen más de 10 millones de vehiculos, pero solo por carretera y en bus intermunicipal, está pronosticado que 4 millones de pasajeros utilicen este medio de transporte.

(6:13 a.m.) *Atención* Autoridades informan que se realizan pasos alternos desde el k35+000 El Tablón hasta el k58+000 Guayabetal por la atención del siniestro vial en el puente metálico I sentido Btá - Vcio. Siga las recomendaciones del personal. pic.twitter.com/QSYPF8bCvY — Coviandina (@CoviandinaSAS) March 28, 2026

“Señor usuario, recuerde que en los túneles del corredor vial está prohibido adelantar y realizar maniobras peligrosas. Respete las normas de tránsito y conserve la distancia de seguridad para prevenir siniestros viales. No haga parte de las estadísticas.” Concluye la Concesión Coviandina.

Entre tanto, por otras carreteras del país, según la dirección de tránsito de la Policia, no hay reporte de accidentes ni cierres viales.