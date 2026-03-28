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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Habilitada la vía Bogotá - Villavicencio tras choque de camión contra un puente

Habilitada la vía Bogotá - Villavicencio tras choque de camión contra un puente

La Concesión encargada de la vía confirmó que tras hacer el transbordo de la mercancía del camión involucrado, ya hay paso desde el KM 35 al KM 58.

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