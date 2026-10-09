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Emergencias por fuertes lluvias en Pereira y Dosquebradas: vías inundadas y hospital afectado

Las avenidas que conectan a ambos municipios registran, además, caída de árboles que también impiden el paso de vehículos.

Inundaciones en Pereira y Dos Quebradas.
Inundaciones en Pereira y Dos Quebradas.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Fuertes lluvias han azotado durante la tarde y las primeras horas de la noche a Pereira y Dosquebradas, durante este viernes. Por la situación, varias vías quedaron inundadas y decenas de vehículos permanecen atrapados.

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Las avenidas que conectan a ambos municipios registran, además de inundaciones, caída de árboles que también impiden el paso de vehículos.

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A través de las redes sociales, algunos ciudadanos han reportado las novedades que se presentan en esta zona del Eje Cafetero. Uno de ellos publicó un video en el que se observa una camioneta completamente sumergida en medio de una inundación, mientras un camión quedó atrapado.

Las lluvias también afectaron al Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, donde el ingreso de agua comprometió varios servicios y afectó camillas y equipos necesarios para la atención médica.

Por otra parte, sectores alejados del casco urbano, como Cerritos y Galicia, reportan interrupciones en el servicio de energía eléctrica y problemas con el suministro de agua. Según los habitantes, la presión es baja y, en algunos predios, el líquido está llegando con fango.

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