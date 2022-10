Emotiva carta de amiga de María A. Cabrera revela detalles de la vida de la joven

A través de una publicación en Facebook, Daniella Acevedo Vargas se identificó como amiga de María Andrea Cabrera y contó un poco sobre la intimidad la joven que falleció el pasado 4 de febrero por razones que aún son materia de investigación.

“Como su amiga y acompañante de varias rumbas puedo asegurar que no consumía ningún tipo de droga. Ni en fiestas de vallenato, reggaetón, salsa o electrónica. Su personalidad siempre fue eufórica, nunca necesitó de nada para ponerse “en ambiente”, dijo Acevedo.

Publicidad

También escribió que “era una bacana, chistosa, alegre, relajada”. Además, la calificó como “feliz, sencilla, humilde. Transmitía paz por su manera de ver la vida”. Agregó que tras graduarse como comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, en la misma institución hizo su práctica y posteriormente fue vinculada como empleada.

Por otro lado, se refirió a, una de las acompañantes de la joven el día de su muerte. “

Tenían una amistad particular, ambas llenas de vida, de sueños. Se cuidaban como hermanas y se amaban como tal”.

Le puede interesar: La mataron”: revelador audio en caso de muerte de hija del general (r) Cabrera

“No, Andre no era drogadicta ni consumidora ocasional. No, Lina no consume ni bebe licor. Yo que SI LAS CONOZCO lo puedo asegurar. Yo que he convivido con ellas puedo meter mis manos al fuego porque sé quiénes son”, se lee en las últimas líneas de la carta.

Esta es la publicación de Daniella Acevedo Vargas: