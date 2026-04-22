Emprendimientos sostenibles toman protagonismo en la Cumbre Glocal de Ibagué

En el marco de la Cumbre Glocal de Economía Sostenible que se desarrolla en Ibagué, los emprendimientos locales se han convertido en uno de los ejes visibles del encuentro, mostrando alternativas productivas que buscan reducir el impacto ambiental y promover modelos de economía circular.

Uno de los casos expuestos fue el de una empresa familiar liderada por la señora Alfonso, que presentó un sustrato sanitario vegetal para mascotas. Este producto, conocido como “Señor Bigotes”, está elaborado a partir de cultivos renovables y subproductos de la industria de cereales. Su proceso incluye el empaque en bolsas compostables o de papel, hechas con resinas derivadas del almidón de maíz.

Según explicó la emprendedora, el modelo incluye la recuperación de los empaques usados, que luego son entregados a un aliado encargado de transformarlos en humus mediante lombriz californiana. De esta manera, el residuo regresa a la tierra como fertilizante, cerrando el ciclo productivo.

La iniciativa también plantea una alternativa frente a los materiales tradicionales utilizados en arenas sanitarias, que provienen de explotaciones mineras a cielo abierto. En términos de impacto, se estima que en Ibagué cerca de 50.000 hogares con gatos podrían reducir significativamente el uso de bolsas plásticas para residuos, evitando que miles de estas lleguen al relleno sanitario, dado que el producto puede desecharse por el sistema sanitario.



Otro de los emprendimientos presentes es el liderado por Janet Campos Sandoval, maestra artesana vinculada a los negocios verdes de Cortolima. Su trabajo se centra en el uso de fibras naturales, especialmente la calceta de plátano, con la que elaboran prendas, empaques y accesorios.

De acuerdo con la artesana, el proceso productivo busca generar el menor impacto posible, mediante el uso de agua reciclada y el aprovechamiento integral de materiales. Además de la producción, su iniciativa incluye procesos de formación en comunidades, especialmente en temas relacionados con el manejo de residuos sólidos.

Con una trayectoria cercana a los 40 años, este emprendimiento también mantiene un componente familiar y comunitario, y se ha enfocado en transmitir conocimientos a poblaciones vulnerables como parte de su actividad.

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Estas experiencias reflejan cómo, en el contexto de la cumbre, los emprendimientos locales se integran a la conversación sobre sostenibilidad, mostrando aplicaciones prácticas de la economía circular en distintos sectores productivos.