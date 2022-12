En el clero hay más homosexuales que en cualquier otra parte: Krzysztof Charamsa

Desde Barcelona, el sacerdote polaco Krzysztof Charamsa, quien se declaró homosexual desatando un escándalo en el Vaticano, criticó la posición de la Iglesia frente a su caso, pues dijo que en el clero hay más gays que en otro lado.



“En la Iglesia católica, en el clero, como en toda sociedad que está conformada por solo hombres hay más gays que en otra sociedad”, dijo al afirmar que siempre tuvo diálogos con curas sacerdotes.



Charamsa confesó que supo de su condición sexual desde su juventud, antes de ser ordenado sacerdote, pero se sentía llamado a servir a Dios en la Iglesia.

Publicidad

“Tenía un conflicto interior, vivía un verdadero drama porque la Iglesia lo mostraba como algo sucio, odioso, no natural, que es un defecto; como algo que no puede estar entre nosotros”, dijo.





Además, manifestó que tomó la decisión de hacer pública su relación sentimental porque no se considera que no es ético vivir en la Iglesia una doble vida, “como lo hacen otros”.



“Lo hice para decir quién soy. No hubiera sido posible si no hubiera tenido una persona a mi lado que es necesaria cuando vives en una sociedad homofóbica. Necesitaba tiempo para salir del armario y esto para un homosexual es un proceso que no es para el día del otro. A mí me parece que de esta manera no se puede vivir la propia fe o las obligaciones sacerdotales. Yo fui formado para ser sacerdote en una condición que solo es heterosexual”, indicó.



Dijo que durante su formación nadie conoció que él era gay y que por eso lo ocultó “viviendo en una mentira” y que incluso trató de convencerse de que lo que sentía internamente era malo.



“Piden que olvides una parte de su naturaleza porque era malo. Hoy, además, existe desde el 2005 establece la prohibición de ordenar a homosexuales. Una prohibición horrible porque estigmatiza a una gran población”, indicó.



El pasado sábado, un día antes del sínodo sobre la familia, Charamsa escandalizó al Vaticano, que decidió suspenderlo enseguida de sus funciones, calificándolo de “irresponsable”.