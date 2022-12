En España hay un plan para "agredir" a Venezuela este mes, dice Maduro

lo que sería parte de un plan para "agredir" a su Ejecutivo con el fin de "influir" en las elecciones españolas que se celebran este mes.



"Desde España, las clases políticas y económicas, la elite que gobierna ese país tiene un plan para agredirnos en mayo, yo quiero tener buenas relaciones con este Gobierno sea quien sea, con el que venga, pero lo que yo no puedo aceptar es que se agreda a Venezuela", afirmó Maduro durante un acto de gobierno en Caracas. (Lea también: Venezuela convocó al embajador de España tras medidas anunciadas por Maduro )



El presidente, cuya intervención fue trasmitida en cadena obligatoria de radio y televisión, dijo que maneja información que le ha llegado recientemente sobre "montajes que hace el Gobierno español o sectores políticos de los partidos dominantes" para "tratar de influir en las elecciones" que se celebrarán este mes en España.



"Entonces, de manera electorera y politiquera han colocado a Venezuela y están poniendo en riesgo las relaciones políticas, diplomáticas, económicas, energéticas y de todo tipo entre España y Venezuela", advirtió.



Maduro reiteró, como ha hecho en actos recientes, que está "listo para la batalla" contra España si ese es el deseo de los que gobiernan ese país, pero agregó que mantiene su mano tendida "si quieren buenas relaciones diplomáticas y políticas". (Lea también: España llama a consultas a su embajador en Caracas tras declaraciones de Maduro )



Pidió al pueblo español que no permita que "las elites que gobiernan España pongan en peligro las relaciones diplomáticas con Venezuela".



"No quiero conflictos, detengan la agresión, detengan las campañas de intriga", demandó, al tiempo que advirtió de que no permitirá que se falte el respeto a su país desde España "llámese como se llame, sea lo que sea".



El ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, dijo hoy que no va a pedir al expresidente del Gobierno Felipe González que anule su viaje a Venezuela previsto para el 17 de mayo, y señaló que si se le impide la entrada será el país latinoamericano el que tenga que valorar "la repercusión en el mundo y en la región". (Lea también: España considera intolerables"insultos y amenazas" de Maduro )



González tiene previsto viajar a Venezuela para asesorar al equipo de abogados que defiende al líder opositor Leopoldo López, preso desde febrero de 2014 acusado de delitos relacionados con la violencia que se desató tras una marcha antigubernamental.



Margallo explicó hoy que el embajador de España en Venezuela, Antonio Pérez Hernández, ya ha regresado a Caracas, después de que fuese llamado a consultas el pasado 22 de abril.



El 24 de mayo se celebrarán en España elecciones municipales y autonómicas.



EFE