En esta fecha se definirá quién será el nuevo contralor general

La elección del próximo contralor general de la República se realizará el miércoles 12 de agosto, a partir de las 2:00 de la tarde, en una sesión plenaria conjunta del Senado y Cámara de Representantes, convocada por instrucciones de los presidentes de ambas instituciones, luego de cumplirse las etapas previstas en la convocatoria pública.

Para ser elegido el nuevo contralor deberá obtener la mayoría de los votos del Congreso, es decir, cerca de 142 de los 286 congresistas que integran Senado y Cámara, teniendo en cuenta que actualmente dos curules permanecen vacantes, las de Wadith Manzur y Karen Manrique puesto que no se posesionaron al estar privados de la libertad por el caso de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).

UNGRD Foto: suministrada

¿Quién podría ser el contralor?

Aunque oficialmente continúan en competencia diez aspirantes, en el Capitolio ya se habla de un grupo reducido de candidatos con mayores posibilidades de llegar al cargo para el período 2026-2030 como Andrés Castro, Carlos Mario Zuluaga, Jorge Laverde y Ana Monsalvo. Sin embargo, en los últimos días ha cobrado fuerza la candidatura de Luis Enrique Abadía García, quien obtuvo el mejor resultado en la prueba de conocimientos del proceso de selección, con un puntaje de 86,74, el más alto entre los diez finalistas.



Aún así, ese resultado no garantiza su elección, ya que, la decisión final dependerá del respaldo político que logren reunir los candidatos dentro del Congreso. Es por eso que las reuniones, negociaciones y búsqueda de apoyos continúan en los días previos a una votación que definirá quién estará al frente de la Contraloría General de la República durante los próximos cuatro años.