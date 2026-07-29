Funcionarios de la Contraloría rechazan críticas del candidato Jorge Eliécer Laverde ante la Cámara

En medio del proceso de elección del próximo contralor general de la República, funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) divulgaron un comunicado en el que defienden la independencia técnica de la entidad y responden a recientes declaraciones del candidato a contralor Jorge Eliécer Laverde Vargas.

En el documento, en el que recalcan los 103 años de la Contraloría General, los funcionarios hacen un balance de la evolución de la entidad y reconocen que aún existen problemas de planeación, coordinación y organización en el ejercicio del control fiscal. Sin embargo, sostienen que la institución ha logrado fortalecerse en materia presupuestal, técnica, metodológica y de talento humano, especialmente después de la aprobación del Acto Legislativo 04 de 2019.

Esa reforma permitió ampliar la planta de personal, aumentar la presencia institucional en las regiones y consolidar el control preventivo y concomitante para hacer seguimiento en tiempo real a la ejecución de los recursos públicos.

Los funcionarios también aseguran que uno de los principales pilares de la Contraloría ha sido la independencia técnica de sus servidores, quienes ingresan mediante concursos de mérito y cuentan con las garantías de la carrera administrativa para ejercer el control fiscal sin presiones externas.



En ese contexto, expresaron su rechazo a las afirmaciones realizadas por Jorge Eliécer Laverde durante su presentación ante la Cámara de Representantes este 28 de julio. En su intervención, el candidato propuso que la información sobre el control de los recursos públicos quede bajo administración directa del Estado colombiano y anunció una estrategia de soberanía de datos fiscales apoyada en inteligencia artificial para detectar riesgos antes de que se produzcan pérdidas de recursos.

El candidato a la Contraloría General, Jorge Eliécer Laverde, propuso que la información sobre el control de los recursos públicos quede bajo administración del Estado colombiano y planteó una estrategia para fortalecer la soberanía de los datos fiscales, apoyada en inteligencia… pic.twitter.com/vQS70Fz3bj — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 28, 2026

Laverde también planteó simplificar los informes de auditoría para hacerlos comprensibles para los ciudadanos y crear un ecosistema de inteligencia artificial que permita cruzar información en tiempo real, con el propósito de anticipar posibles hechos de corrupción y fortalecer el control preventivo.

Además, propuso reforzar la cooperación internacional para rastrear recursos ilícitos en paraísos fiscales y aplicar estándares internacionales de auditoría con el fin de mejorar la eficiencia del control fiscal.

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Frente a estas propuestas, los funcionarios de la Contraloría manifestaron que las expresiones del candidato, así como las de algunos congresistas, permiten inferir "una falta de conocimiento del valor institucional, técnico y humano" construido por la entidad durante décadas.

En el comunicado también reiteraron que el control fiscal constituye una garantía para la democracia y la protección del patrimonio público, por lo que consideran indispensable preservar la autonomía de la Contraloría y fortalecer tanto a la CGR como a las contralorías territoriales, las cuales, denunciaron, aún enfrentan limitaciones de recursos, personal y dificultades derivadas de prácticas políticas en algunos territorios.