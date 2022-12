“En este momento no hay protocolo que valga”: comisionado de Paz

El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, aseguró en Mañanas BLU que no hay ningún protocolo vigente para el fin de las negociaciones con el ELN, puesto que las reglas cambiaron con el acto terrorista en la Escuela de Cadetes con el que fueron asesinados 20 jóvenes uniformados. Según el funcionario, vienen órdenes de captura por el atentado.

“Están reconociendo que ellos [el ELN] cometieron el acto terrorista. Por supuesto que en este momento no hay protocolo que valga. No hay que discutir ni siquiera sobre este protocolo, porque esta confesión implica nuevas órdenes de captura que el señor fiscal general de la Nación, con quien he conversado minuto a minuto todos estos días, está en proceso de dictar”, sostuvo Ceballos.

“Esas órdenes de captura no tienen nada que ver con un proceso de diálogo, porque obviamente ese proceso de diálogo (…) no tiene ninguna existencia”, agregó.

De acuerdo con el comisionado de Paz, a pesar de la existencia previa de los protocolos, las obligaciones internacionales del Gobierno en materia de justicia están por encima de ellos.

En opinión de Ceballos, el Gobierno tiene toda la habilitación legal y jurídica, tanto nacional como internacional, para pedir extradición de miembros del comando central del ELN debido al atentado con carro bomba en Bogotá.

“Si bien hay unos protocolos (…) nunca primarán sobre una obligación internacional que tiene Colombia frente al Derecho internacional y frente a la ONU, que es castigar a los culpables”, añadió.

