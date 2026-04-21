En juicio contra expresidente del Concejo de Manizales, testigo denunció abuso sexual en su contra

Durante la audiencia de juicio oral por el caso de acceso carnal abusivo que se adelanta contra el expresidente del Concejo de Manizales, Víctor Hugo Cortes Carrillo, uno de los testigos de la Fiscalía declaró bajo juramento ante el juez que cuando él era un niño, de tan solo 5 años, también fue víctima de acceso carnal por parte del exlíder político y entregó detalles de los vejamenes a los que fue sometido.

“Me acuerdo que cuando tenía cinco años fuimos a un paseo con mis tíos y con el señor. Estabamos en la piscina, yo me fui al baño y el señor vino detrás. Me sentó en los lavamanos y miró que no viniera nadie, luego se sentó en un sanitario y ahí me abusó”, declaró el testigo.

En la audiencia, el interrogado relató que un tío suyo y Víctor Cortes, en ese entonces, “eran policías y eran buenos amigos”. También señaló que todo ocurrió en un paseo por Santágueda, zona de centros vacacionales cercana a Manizales.

En sus declaraciones, el joven también explicó que, a raíz de esos hechos, se volvió una persona rebelde y cometió actuaciones delincuenciales que lo han tenido privado de la libertad en un centro carcelario.



Señaló que sus conductas podrían deberse a que, cuando le comentó a sus familiares que había sido víctima del líder político, inicialmente no le creyeron. Solo fue hasta cuando se ventilaron informaciones de denuncias de ese tipo contra el entonces concejal que su papá y una tía le creyeron y, de inmediato, denunciaron también el caso ante la Fiscalía.

En dicha audiencia, el joven también aceptó ser quien, en septiembre de 2020, lanzó piedras a la casa del entonces concejal Cortés, con las cuales quebró algunos vidrios. Dijo que lo hizo por rabia, ya que Cortés seguía haciendo su vida política y buscaba reelegirse en la corporación, siendo investigado por hacerle daño a menores de edad.

El caso del exconcejal Víctor Cortés lleva alrededor de siete años. El juicio oral continuará con la presentación de más de una decena de testigos de la defensa del imputado. Las fechas ya se fijaron para el otro año, pues por temas de congestión judicial no se pudieron agendar para este mismo 2027.

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Se espera que el otro año, por fin, finalice este juicio y se conozca el veredicto del juez que determine si Víctor Cortés será condenado por estos delitos con menores de edad o, por el contrario, la justicia considera que debe quedar absuelto.