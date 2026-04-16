Incumplimiento en pagos por parte de la Nueva EPS extiende alerta hospitalaria en Manizales

La red de prestadores de servicios de salud de Manizales declaró la continuidad de la alerta hospitalaria ante la crítica situación financiera y operativa que atraviesa el sistema, derivada principalmente del incumplimiento en los pagos por parte de la Nueva EPS.

La decisión se tomó tras una mesa técnica liderada por la Secretaría de Salud Municipal, con participación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, la Personería y representantes de las IPS, en la que se evaluó el deterioro progresivo en la capacidad de atención, afectando la continuidad, oportunidad y calidad del servicio.



Alerta hospitalaria vigente

La ciudad completa ya nueve meses bajo alerta hospitalaria continua, una medida que busca priorizar la atención de urgencias vitales, optimizar los recursos disponibles, activar planes de contingencia y alertar a las autoridades sobre el riesgo en la prestación de los servicios de salud.



Estado de cartera y situación de los prestadores

El panorama financiero de hospitales y clínicas evidencia una presión creciente



SES Hospital de Caldas: cartera de $70.500 millones. Tiene acuerdo de pago programado para abril de 2026; de incumplirse, se evaluará la suspensión progresiva de servicios.

Clínica Avidanti Manizales: cartera en consolidación. Restringe servicios y atiende solo urgencias vitales.

Hospital Departamental Santa Sofía: deuda de $21.865 millones. Sin contrato vigente; no presta servicios a usuarios de Nueva EPS.

Clínica Psiquiátrica San Juan de Dios: cartera de $7.200 millones. Sin contrato vigente; no atiende usuarios de Nueva EPS.

Clínica de La Presentación: sin contrato vigente; solo atiende urgencias vitales.

Plenamente IPS: deuda de $3.463 millones. Anunció el cierre de servicios a Nueva EPS desde el 17 de abril de 2026 si no hay pagos.

Hospital General San Isidro: cartera de $3.000 millones. Evalúa la continuidad de servicios ante la falta de pagos.

Diagnostimed: deuda de $8.924 millones. Suspendió servicios desde diciembre de 2025.

Hospital Infantil Universitario: cartera de $15.144 millones. Mantiene servicios, pero podría restringirlos si no se cumplen los pagos; además, no atiende usuarios de Sanitas y Famisanar.

Meintegral S.A.S.: deuda de $4.986 millones. Continúa prestando servicios.

Davita: cartera nacional de $143.000 millones. En Manizales atiende cerca de 210 pacientes de alto riesgo, cuya continuidad es prioritaria.

Mediccol IPS: deuda de $1.500 millones con EPS Sanitas.

Clínica Santillana: cartera de $600 millones. Sin contrato vigente; solo urgencias vitales.

Clínica San Marcel (Confa): deuda de $1.072 millones. Sin contrato vigente; atención limitada a urgencias vitales.

Cuidarte en Casa: cartera de $31.000 millones. De no recibir pagos en abril, cerraría servicios.

Acciones y advertencias

La red de prestadores anunció acciones conjuntas para exigir el cumplimiento de las obligaciones financieras, incluyendo la solicitud de acompañamiento de la Comisión de Moralización de Caldas y la presencia del interventor de la Nueva EPS para dar respuestas concretas a la crisis.

Aunque se mantiene el compromiso de priorizar la atención de urgencias, los prestadores advierten que la continuidad del servicio está en riesgo si no se garantiza un flujo oportuno de recursos.