Por construcción de acopio de panela investigan a exalcalde y exconcejales de Campamento, Antioquia

Bajo la lupa de los entes de control ya se encuentran ocho servidores públicos, entre ellos el alcalde, de la administración 2020-2023 en el municipio de Campamento, norte de Antioquia, por presuntas irregularidades en una obra para la cadena logística de la panela en la localidad.

La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra Juan Pablo Torres Piedrahita y siete exconcejales durante el mismo periodo en Campamentos porque al parecer la construcción del Centro de Acopio de Panela, una obra donde se invirtieron 400 millones de pesos, se realizó sin la autorización del Concejo para cambiar la destinación del lote, pues allí funcionaba el matadero municipal.

La Procuraduría también destacó que la decisión se fundamenta en posibles irregularidades en la destinación de los elementos retirados de las instalaciones del antiguo matadero.

Panela / Foto: Fedepanela

Estos habrían sido entregados por el entonces alcalde al exconcejal José Guillermo Vásquez Barrientos para ser utilizados en una propiedad privada, sin que mediara un acto administrativo ni justificación legal que respaldara esa determinación.



Además de Vásquez Barrientos, los demás exconcejales investigados son: Javier Alonso Álvarez Carona, Juan Estaban Cárdenas Agudelo, Javier Andrés Álvarez Álvarez, Lina María Rodríguez Rúa, Iván Fernando Barrientos Barrientos y Dubán Alirio Foronda Agudelo.

Provisionalmente la Procuraduría calificó la conducta del exmandatario como una falta grave cometida a título de dolo, y de los excorporados como una falta gravísima cometida a título de dolo.

Dentro del proceso disciplinario ya abierto los implicados podrán aportar los testimonios y todo el material probatorio que pueda dar cuenta de su inocencia para ser valorados por parte de la entidad de control.