En libertad fundadora de Servientrega y otros investigados por caso Efecty

El juez 25 de control de garantías otorgó libertad a Luz Mary Guerrero, fundadora de la poderosa cadena logística Servientrega y representante legal de Efectivo S.A., a Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega y a Ever Jaime Torres, quien hasta octubre de 2017 se desempeñó como representante legal de Efecty.

Según el Juez, Ever Torres fue puesto en libertad, porque, desde su concepto, con esta medida el implicado no constituye un peligro para la sociedad ni obstaculiza el proceso que se adelanta en su contra.



Según el abogado Francisco José Sintura “la juez decidió que no había ningún motivo para privar de la libertad a Ever Torres porque no hay ninguna evidencia que permita su detención y de los otros vinculados. Hoy el juez en segunda instancia confirmó la libertad de estas personas.”

Torres Pineda es investigado por su presunto vínculo con el entramado financiero que fraguaron más de seis personas con la firma Mossack Fonseca. El juez 25 de garantías ratificó la decisión de libertad que, meses atrás, el Juzgado 47 había dado sobre esa medida.

Los cinco investigados de este caso, están señalados por los delitos de haber sacado exorbitantes sumas de dinero del país para evadir impuestos.

