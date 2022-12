En libertad quedó el conductor ebrio que mató dos personas en Montería

Publicidad





Un juez con función de garantías decidió dejar en libertad a Carlos Madrigal Vallejo, conductor que en aparente estado de embriaguez atropelló a varias personas que estaban concentradas en una glorieta en la ciudad de Montería.



El juez aceptó la petición de la Fiscalía que, pese a imputar el delito de homicidio culposo agravado en concurso homogéneo con lesiones personales, no pidió la pena privativa de la libertad al asegurar que las autoridades que atendían un accidente en el lugar de los hechos no cumplieron con la señalización debida, lo cual pudo evitar el accidente.



Cabe señalar que las personas que perdieron la vida y quienes resultaron heridas en este hecho, se encontraban presenciando un accidente previo entre dos motociclistas, por lo que las autoridades que llegaron al lugar debían haber advertido su presencia con la señalización para tal fin.



Precisamente la defensa de Carlos Madrigal Vallejo utilizó este argumento para señalar que el presunto responsable del incidente no se percató de la presencia de estas personas debido a la oscuridad y la falta de señalización.



En el accidente dos personas resultaron muertas y cinco más heridos; la Policía Metropolitana confirmó que el conductor de la camioneta iba en grado dos de alcoholemia y deberá enfrentar proceso judicial.



