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Blu Radio  / Nación  / En lo transcurrido del año han muerto 10 militares en combate

En lo transcurrido del año han muerto 10 militares en combate

El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, evidencia el alto costo humano y operativo de los primeros 100 días de gestión, con 246 mil uniformados que tienen presencia en los 32 departamentos del país.

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