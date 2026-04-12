En lo transcurrido del año han muerto 10 militares en combate

Según el más reciente balance brindado por las autoridades, 10 integrantes de las Fuerzas Militares han muerto en combate y alrededor de 100 más han resultado heridos en el desarrollo de operaciones.

El informe fue presentado mediante una carta abierta del general de la República, Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, en la que se detallan algunos resultados del periodo inicial de gestión.

Un balance oficial de los primeros 100 días de mando militar en Colombia deja un registro que combina cifras operacionales, pérdidas humanas y el despliegue permanente de tropas en todo el territorio nacional.

A los datos principales se suma un hecho de alto impacto y es el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el que fallecieron 69 uniformados.



Según la carta, durante estos 100 días se ha mantenido el enfoque en la estabilización de zonas consideradas críticas y en el acompañamiento a procesos institucionales del país. Las operaciones militares han continuado de forma sostenida contra estructuras armadas organizadas y economías ilegales, en particular aquellas relacionadas con el narcotráfico, la minería ilícita y otras redes del crimen organizado.

A la par, en la carta señala que el dispositivo militar se mantiene activo en los 32 departamentos del país, con presencia en distintos entornos geográficos y operacionales como selvas, ríos, zonas montañosas, fronteras, mar, aire y ciberespacio. La estrategia operativa ha incluido acciones continuas para afectar estructuras criminales y reducir su capacidad de control en regiones específicas.

Sin embargo, el propio comandante reconoce que el escenario de seguridad sigue siendo cambiante. La evolución de los grupos armados, el uso de nuevas tecnologías y la persistencia de economías ilícitas representan factores que obligan a ajustes constantes en las capacidades militares y en la forma de conducción de las operaciones.

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Finalmente, el general López Barreto señala que el balance de este periodo no puede reducirse únicamente a resultados numéricos, sino que también refleja el nivel de exigencia operativa y el desgaste humano asociado a la misión. Reitera que las Fuerzas Militares de Colombia continúan bajo el mandato constitucional de proteger la soberanía, la integridad territorial y a la población civil en todo el país en Colombia, a través de la Fuerzas Militares de Colombia.

