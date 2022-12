En los Emmy, ‘Breaking Bad’ ganó los premios que Sofía Vergara sigue esperando

esperando su primer galardón.

Publicidad

La historia sobre un productor de metanfetamina ‘Breaking Bad’, que está a punto de llegar a su gran final tras cinco temporadas, se llevó el premio mayor de los Emmy luego de haberse ido con las manos vacías los tres años anteriores.

La serie de culto venció sobre ‘House of Cards’, ‘Homeland’, ‘Game of Thrones’, ‘Mad Men’ y ‘Downton Abbey’, pero su protagonista Bryan Cranston perdió en su categoría. No obstante, Anna Gunn, quien interpreta a la esposa del profesor de química devenido en narcotraficante Walter White, se llevó la estatuilla a la mejor actriz de reparto.

Publicidad

En tanto, "Modern Family" fue la mejor comedia por cuarto año consecutivo, venciendo sobre "Girls", "Louie", "Big Bang Theory", "30 Rock" y "Veep".

Publicidad

Los actores de reparto vencedores en comedia fueron Tony Hale por "Veep" y Merritt Wever, gracias a su papel de Zoey en "Nurse Jackie".

la colombiana Sofía Vergara, estrella de "Modern Family" y quien lucía un escotado vestido rojo de Vera Wang, perdió por cuarto año seguido en este apartado.

Publicidad

Con EFE