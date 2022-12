En Medellín entregaron una hamburguesa sin carne como refrigerio escolar

Luego de que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación-Fecode denunciara, a través de su cuenta de Twitter, que en varios colegios de Medellín llegó como refrigerio escolar una hamburguesa sin carne, la administración municipal explicó que esto ocurrió por un "error de comunicación" con el contratista.

Hoy, 30 de julio, en Medellín como parte del Programa de Alimentación Escolar, comunidades reportan que el refrigerio que llegó a varias instituciones educativas fue solo pan con salsa, cuando la minuta registra que debe ser hamburguesa. Comunidades educativas exigen control. pic.twitter.com/nLHJ8SKiPi — fecode (@fecode) July 30, 2019