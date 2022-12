En México vivimos un retroceso enorme en libertad de expresión: Carmen Aristegui

Luego de que la periodista mexicana Carmen Aristegui fuera censurada y despedida por la radiodifusora MVS por un trabajo investigativo sobre un inmueble de la esposa del presidente de su país, Enrique Peña Nieto, al que se refiere como la ‘Casa Blanca’, la justicia decidió que MVS tendrá que pagarle la remuneración correspondiente al periodo desde que la comunicadora se ha mantenido fuera del aire, desde marzo de 2015. (Lea también: Emisora mexicana MVS despide a periodista Carmen Aristegui tras escándalo )



“La censura tiene un disfraz y no hay un documento que lo demuestre, pero todo conduce hacia la Casa Blanca”, dijo Aristegui, en referencia a la raíz del ataque a la libertad de expresión del que fue víctima junto a su equipo periodístico por parte de MVS.



“No nos queda la menor duda que la sanción es casi una venganza desde el poder político por haber revelado una información importante y que debe ser investigada en México, pues mi salida apunta a una típica escena de los años 70, cuando el poder político no permitía que hubiera investigación periodística”, añadió.



Aristegui señaló que “es un retroceso enorme” el que se vive en México en materia de libertad de expresión. (Lea también: En Venezuela no existe garantía al acceso a información pública: periodista )



La excusa de MVS para despedir a Aristegui.



Entre los argumentos que MVS entregó a la hora de despedir a la comunicadora, se dice que hubo abuso de confianza por parte de Aristegui; este punto fue aclarado por la propia periodista. “Se referían a uno de los varios pretextos para justificar lo injustificable, hablaban de mi decisión de sumarme a la plataforma Mexicoleaks, que emula a Wikileaks; es para revelar información”, dijo.



“En este caso, es una plataforma que encripta los documentos que el público pudiera tener en sus manos, de interés público y que quiere compartir a través de Internet. Sin embargo, este es un pretexto sin justificación”, expresó. (Lea también: Policía francesa continúa búsqueda de presuntos autores de masacre en París )



Argumentó también que “no hay ninguna racionalidad empresarial ni nada que explique la decisión de MVS de sacarla del aire”.



Finalmente, y pese a la decisión de la justicia de recibir el dinero que MVS le debe desde su salida del aire, declaró que no ha ganado la batalla, pues “la batalla principal es judicial y no tiene precedentes en México; decidí ir ante la justicia para denunciar un hecho gravísimo de censura porque no salí sola sino todo un equipo de periodistas que hacía su trabajo”.