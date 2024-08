¿En qué terminará la adjudicación de pasaportes? Thomas Greg & Sons, de vuelta al ruedo

Sigue la novela por la licitación de los pasaportes, a mes y medio de que venza la prórroga de un año para Thomas Greg & Sons, el Gobierno le propuso a esta empresa explorar la posibilidad de prorrogar el contrato mientras el aliado extranjero y/o la Imprenta Nacional están en capacidades de asumir la elaboración.

El exdirector de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, en entrevista en Mañanas Blu, nos dijo que quien debió salir del Gobierno fue el canciller Álvaro Leyvay no Martha Lucía Zamora, pues fue un capricho de él y el presidente que le costará muchísimo al Estado.

El pasado 26 de febrero, el secretario general, José Antonio Salazar, fue declarado insubsistente por el presidente Petro, después de adjudicar la licitación, que había sido declarada desierta a Thomas Greg & Sons.

El exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien fue acusado de traición por el presidente Gustavo Petro, ha defendido su decisión de firmar el contrato con Thomas Greg & Sons.

En diálogo con Mañanas Blu, aseguró "El señor presidente me calificó a mi de traidor, pero yo entiendo que él no tuvo toda la información requerida para darme el trato que me dio".

Salazar ha argumentado que no hay justificación para una contratación directa, ya que la Cancillería tenía tiempo suficiente para realizar una licitación adecuada. Sin embargo, la decisión de prorrogar el contrato con Thomas Greg & Sons ha generado controversias.

"El tiempo está demostrando que yo actué conforme a la ley y estaba siguiendo procedimientos que las normas contractuales establecen", agregó.

Algunos argumentan que esta empresa ha sido la única beneficiaria de las licitaciones y que se debería permitir la participación de más propuestas para evitar un monopolio. Desde el punto de vista jurídico, existe debate sobre si es válido adjudicar nuevamente la elaboración de pasaportes a Thomas Greg & Sons.

Algunos señalan que la ley no permite la prórroga de un mismo contrato en dos ocasiones, mientras que otros afirman que se puede restablecer la situación jurídica existente previamente.

