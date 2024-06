Álvaro Leyva: “El presidente de la Corte Constitucional no sabe de derecho internacional”

A su salida de rendir versión libre en la Procuraduría por el caso de los pasaportes, el excanciller Álvaro Leyva volvió a referirse a su idea de convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente.

“A mí me sorprendió el presidente Santos, porque yo lo acompañé en todo el tránsito, después sus amigos dijeron que yo había estado en La Habana representando a las Farc, siempre señalando, señalando, señalando, pero es que él firmó el acuerdo, él lo firmó, donde está esa norma que permite que se pueda adelantar a invocar un diálogo político con todas las fuerzas vivas del país. Ese no se puede, no se puede, porque yo no soy el autor, así haya sido el autor y haya firmado el sindicato del pasado. Ustedes, por ejemplo, pertenecen al sindicato del futuro”, expresó Leyva.

Además, Álvaro Leyva defiende su idea de una constituyente diciendo que sería una segunda oportunidad para el país y cuando se le preguntó sobre si esa asamblea vendría con reelección presidencial Leyva dijo que no, que esa es una hipótesis de aquellos que no están de acuerdo con una constituyente.

Por otro lado, él reafirmó su idea de una Asamblea Constituyentediciendo que sí se puede hacer, “claro que se puede, es que hay normas que no se van a modificar. Por ejemplo, cuando la Constitución del 91, la residencia de la soberanía no estaba en el pueblo”, aseguró el excanciller.

Por último, el exministro de Relaciones Exteriores hizo una dura crítica al presidente de la Corte Constitucional, el magistradoJosé Fernando Reyes, quien días pasados aseguró que “toda transformación constitucional que se quiera hacer, debe hacerse siempre a través del Congreso de la República”, a lo que Leyva respondió que el presidente del alto tribunal no era experto en derecho internacional.