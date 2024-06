Álvaro Leyva: “Actúe bien al declarar desierta la licitación de los pasaportes”

Se llevó a cabo en la Procuraduría General de la Nación la diligencia en donde el canciller Álvaro Leyva rindió versión libre sobre la licitación de los pasaportes, por la cual la Procuraduría le abrió un proceso disciplinario.

Allí, el exfuncionario defendió su decisión de declarar como desierta la licitación, pues en medio de la declaración dijo que no se podían quedar en el pasado refiriéndose a las licitaciones públicas.

“Nosotros no podemos estar en el sindicato del pasado, mucho menos en las licitaciones públicas, que tienen que estar dirigidas a que la gente pueda competir”, expresó el excanciller.

Además, Leyva defendió la decisión de declarar como desierta la licitación, pues dijo que estaba buscando luchar contra las condiciones ajustadas a la medida de uno de los oferentes.

Por otro lado, Álvaro Leyva aseguró que actuó completamente bien refiriéndose a su decisión de declarar desierta la licitación, "en derecho y garantizando los derechos fundamentales de mucha gente que no pudo participar, el derecho a la igualdad, el derecho a la misma oportunidad y naturalmente, pues lo que acabo de decir es que hay una licitación que llaman sastre, la doctrina jurídica le llaman sastre, como a la medida del interesado, pero yo no estoy atacando la empresa, puede volver a participar si es que hay una nueva licitación, obviamente yo no voy a estar ahí, yo ya no tengo nada que ver, pero si los derechos no nacen y desaparecen en cabeza de una sola empresa", indicó Leyva.

Será el próximo 11 de julio cuando el abogado defensor de Leyva, presente sus alegatos de conclusión en medio del juicio disciplinario.