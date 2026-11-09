Entre pollos vivos, descubrieron un arsenal de armas que era transportado por vías del Huila

El ingenio de los delincuentes no tiene límites. Entre pollos vivos y en medio de una carga que aparentaba ser común, la Policía descubrió un arsenal de armas de fuego, munición y elementos de intendencia que era transportado en un camión tipo estacas.

El operativo se desarrolló sobre la vía Popayán-La Portada, en el sector Cruce de Sombrerillos, jurisdicción de San Agustín. Allí fue capturado en flagrancia el conductor del vehículo, quien, al advertir la presencia de los uniformados, intentó evadir el puesto de control mediante una maniobra de retorno.

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"Una insólita modalidad de transporte ilegal de armas de fuego fue descubierta por la Policía Nacional en carreteras del departamento de Huila. Esta vez, el arsenal estaba camuflado entre pollos vivos que eran transportados en un camión tipo estacas. El hallazgo se produjo en la vía Popayán-La Portada, en el departamento de Huila", señaló el coronel Edwin Orlando Correa, director de Tránsito y Transporte.

Al inspeccionar el camión, los uniformados encontraron camuflados entre los pollos vivos dos fusiles calibre 5,56 milímetros, cinco proveedores y 351 cartuchos para estas armas. También fueron incautadas dos pistolas calibre 9 milímetros, dos proveedores y 24 cartuchos adicionales.



"Los policías descubrieron dos fusiles, dos pistolas y 375 cartuchos de diferentes calibres. Además del armamento, fueron incautados uniformes, brazaletes, chalecos tácticos y equipos de comunicación. Este caso pone en evidencia la reprochable modalidad utilizada por los criminales para camuflar elementos ilegales, incluso mediante el transporte de animales vivos, buscando burlar los controles de las autoridades", indicó el director de Tránsito y Transporte.

El vehículo, procedente del Cauca, tenía como destino el Putumayo. De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, el armamento tendría como destino grupos disidentes que delinquen en esta región del país.

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El hombre capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá el proceso judicial correspondiente.