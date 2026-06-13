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Blu Radio  / Nación  / Enviados a la carcel tres presuntos responsables por el asesinato del periodista Cristian Herrera

Enviados a la carcel tres presuntos responsables por el asesinato del periodista Cristian Herrera

Las autoridades sostienen que los procesados habrían cumplido diferentes roles en la planeación y ejecución del crimen del periodista Cristian Herrera, quien había denunciado amenazas antes de ser asesinado en Cúcuta.

Capturados por asesinato de Cristian Herrera
Capturados por asesinato de Cristian Herrera
Fiscalía General de la Nación
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de jun, 2026

La Fiscalía General de la Nación imputó y judicializó a John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González, señalados de estar implicados en el homicidio del periodista Cristian Hernando Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, Norte de Santander.

La investigación, apoyada en videos de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios, permitió establecer los movimientos de los tres presuntos involucrados antes de la materialización del ataque. Según la Fiscalía, Portillo González habría realizado seguimientos a la víctima a bordo de un taxi, tanto en su lugar de residencia como en otros sitios que frecuentaba. Además, presuntamente se habría reunido con Angélica Vesga Arenas, con quien habría vigilado de cerca la vivienda del periodista para alertar sobre el momento en que debía ejecutarse el crimen.

Capturado por ser presunto responsable de asesinato de periodista
Capturado por ser presunto responsable de asesinato de periodista
Fiscalía General de la Nación

Con la información suministrada, John Sebastián Duque Andrade habría llegado al lugar en una motocicleta y, sin descender de ella, le disparó a Cristian Herrera antes de huir del sitio.

Las labores investigativas indican que el homicidio estaría relacionado con el ejercicio periodístico de la víctima, quien previamente habría recibido amenazas por parte del grupo delincuencial autodenominado ‘La Familia de la P’.

Una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los tres capturados los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Ninguno aceptó los cargos. Por decisión de una jueza de control de garantías de Cúcuta, los procesados fueron enviados a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. En el marco de la investigación también fueron incautados un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares.

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