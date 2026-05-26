Envían a prisión a alias “Daniel” por homicidios atribuidos a disidencias de las Farc en Caquetá

Un juez envió a la cárcel a José Jeremías Echeverry Calderón, alias ‘Daniel’, señalado integrante de la estructura Comandos de Frontera de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en varios homicidios ocurridos en Caquetá entre 2023 y 2025.

De acuerdo con la investigación, las víctimas habrían sido atacadas con armas de fuego como parte de una estrategia de intimidación y control territorial para someter a la población civil y permitir que el grupo armado ilegal consolidara el manejo de rentas ilícitas en la región.

Entre los hechos atribuidos a alias ‘Daniel’ está un doble homicidio ocurrido el 1 de enero de 2024 en un establecimiento comercial de San José del Fragua. Según la Fiscalía, el procesado habría llegado junto a otros hombres armados al lugar y disparado contra las personas que se encontraban departiendo.

Asimismo, las autoridades lo vinculan con el asesinato de un residente del municipio de Albania, quien habría sido sacado de su vivienda por integrantes del componente armado ilegal y retenido durante cuatro días en una zona rural antes de ser asesinado el 30 de julio de 2024.



Echeverry Calderón ya había sido capturado y judicializado en octubre de 2025 por su presunta participación en el homicidio de la líder comunal María Isabel Ramos Álzate, ocurrido el 2 de diciembre de 2023 en el municipio de Solita. Desde entonces permanece privado de la libertad en un centro carcelario.

Por los nuevos hechos investigados, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. Alias ‘Daniel’ no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.