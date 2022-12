Es decisión de Farc si entra a hacer parte del Frente Amplio: Piedad Córdoba

La exsenadora Piedad Córdoba, en entrevista con BLU Radio, expresó que su movimiento, Frente Amplio por la Paz, está dispuesto a recibir a quienes quieran hacer política sin armas.



“En el Frente Amplio estamos muy dispuestos para recibir esos sectores que comienzan a hacer política sin armas llámense Farc, ELN o EPL. Todos esos sectores sean bienvenidos. Sería una decisión de las Farc integrar el frente amplio”, dijo



Sobre su futuro político, Córdoba dijo que “sigue en la misma dirección” de lo que ha venido trabajando.



“Jamás me aparté del tema de la paz”, aseguró.



Finalmente, la exsenador dijo que considera que la indemnización que debe recibir por la sanción de la Procuraduría la deje pagar con su propio dinero el exprocurador Alejandro Ordóñez.



“Que no sea el Estado el que la pague, sino que la pague él”, dijo tras agregar que aún no sabe cuánto es el monto de la indemnización.



El Consejo de Estado, al tumbar las sanciones e inhabilidades impuestas por el Ministerio Público, ordenó al organismo indemnizar a Córdoba por el dinero que dejó de recibir desde la entrada en vigencia de la sanción