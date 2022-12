Es lo que no puede volver a suceder: De la Calle por asesinato de líder indígena

El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la calle, rechazó el asesinato de la líder indígena Cecilia Coicué en Corinto, departamento del Cauca. Dijo que la prioridad de las autoridades será evitar el resurgimiento de la violencia.



De la Calle añadió que el asesinato del terreno que será una de las zonas transitorias de concentración de las Farc es un hecho que no se puede repetir.



“No puedo dar información definitiva, creo que es un tema que está en evaluación, lo que sí puedo decir es que más allá de las causas, sobre las cuales yo no me puedo pronunciar, el hecho es enormemente grave, eso es lo que queremos evitar en Colombia, no puede volver a suceder, en el pasado hemos tenido reveces tremendos, justamente un propósito del acuerdo en La Habana es superar la hoja dramática del conflicto de más de 52 años, eso no puede ocurrir”, manifestó.



Las declaraciones fueron dadas en Bucaramanga donde hoy el grupo negociador del Gobierno inició un proceso de pedagogía para la paz.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Desde el Congreso varios sectores coincidieron en que el exvicefiscal reúne los requisitos para ser el próximo procurador. Sin embargo el uribismo acusó a Jorge Fernando Perdomo se haber politizado el ente acusador.



-La Corte Suprema de Justicia está a la espera de la sentencia del Consejo de Estado que anuló la reelección del Procurador Alejandro Ordóñez y evaluar cuáles habrían sido los impedimentos presentados por los magistrados de ese tribunal.



-El presidente del Banco Mundial y la directora del Fondo Monetario Internacional asistirán a la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno y las Farc, el próximo 26 de septiembre en Cartagena.



-El líder opositor Henrique Capriles sostuvo que el envío de bandas armadas que lo mantuvieron secuestrado dentro del aeropuerto en Isla Margarita por cuatro horas, es la estrategia del gobierno para intentar ocultar el cacerolazo contra Nicolás Maduro la semana pasada.



-En lo que va corrido del año en Bogotá se han realizado 78 procesos sancionatorios por vallas publicitarias ilegales. El desmonte de cada valla ilegal le cuesta al distrito cerca de 40 millones de pesos.



-El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro calificó de negligencia administrativa de la policía el abandono de motos eléctricas compradas en su administración.