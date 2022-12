Es un ultraje dar aval a persona cercana a mafioso ‘Kiko’ Gómez: Rodrigo Lara

El representante a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, Rodrigo Lara, aseguró en Mañanas BLU que entregarle el aval a Oneida Pinto, candidata a la gobernación de La Guajira, presuntamente vinculada con el exgobernador Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, actualmente en la cárcel, es un insulto. (Lea también: Carlos Fernando Galán tendría decidido dejar Cambio Radical por polémicos avales )



“Manifiesto mi más absoluto rechazo a la posibilidad de que se avale a una persona cercana al movimiento político del mafioso ‘Kiko’ Gómez (…) Es un ultraje dar aval a persona cercana a ‘Kiko’ Gómez”, comentó Lara.



Además, el parlamentario dijo que este miércoles le propondrá al presidente de la colectividad, Carlos Fernando Galán, citar a una junta de parlamentarios en donde será citado el secretario general de Cambio Radical –quien entregó el polémico aval a Pinto- “para que entregue explicaciones y ponerlo en su sitio”. (Lea también: Representante Char ratifica que hay aval de Cambio Radical para Oneida Pinto )



Sin embargo, descartó poner sobre la mesa su renuncia por las polémicas decisiones de su colectividad.



“Si yo renuncio es como regalarle mi curul, la curul con la que me eligió el pueblo de Bogotá al señor ‘Kiko’ Gómez, las curules ya no son de los congresistas sino de los partidos. (Lea también: No me meto en política, a dar o quitar avales: Vargas Lleras )



“Me parece muy grave que una decisión como el apoyo a Oneida Pinto se haga a espaldas del director”, finalizó.