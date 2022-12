Es una calumnia: mamá que esperó un año cita médica de su hijo refuta a MinSalud

Carolina Ramirez, la mujer que denunció en los últimos días que tuvo que esperar un año para que le dieran una cita médica para su hijo y quien publicó un video en el que muestra que el médico tratante no la atendió por llegar tarde a la consulta, aseguró en entrevista con BLU Radio que “es una calumnia” la carta entregada por el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en la que dice que solo fue un “escándalo mediático”. (Vea también: MinSalud llama ‘escándalos mediáticos’ casos de presunta negligencia médica )



“No es cierto, a la persona que está diciendo eso, es una calumnia porque precisamente la EPS no sabe ni cómo atenderme porque se dieron cuenta que yo había llamado miles de veces. Tengo una orden que se venció porque no me dieron la cita y me dieron una nueva orden a un año de vencimiento porque sabían que no había citas”, manifestó.



Según el ministro Gaviria, la mujer recibió 20 autorizaciones, a lo que Carolina Ramírez respondió diciendo que “si las tuviera lo hubiera llevado hace muchísimo tiempo al médico porque yo no soy una mamá negligente, yo me preocupo por mi hijo”.



Incluso, dijo que nunca dejó de presionar para que le dieran la cita.



“Puse quejas, llamaba constantemente, hablé con el administrador y solo cuando hablé con la Superintendencia de Salud me consiguieron la cita después de un año”, añadió.



Luego de haber publicado el video en el que muestra cuando un médico no quiso atender a su hijo por llegar tarde a la cita, ahora Carolina cuenta que “ya lo vio el gastroenterólogo de la Clínica Cardioinfantil, me dijo que está en riesgo de desnutrición porque durante este año no tuvimos tratamiento médico”. (También: Sociedad de Pediatría respaldó a médico que no atendió a niño paciente )



Entre tanto, la oncóloga del Hospital Universitario del Valle del Cauca en Cali, María Jimena Castro, aceptó que “la situación de nuestros pacientes es muy preocupante, no todos los niños están ubicados en la red hospitalaria, entonces nuestros pacientes no tienen la oportunidad de tratamiento”.

Publicidad

Tal como lo hizo la mujer que denunció el caso de su hijo, la oncóloga Castro desmintió al ministro Gaviria y añadió que no todos los niños de enfermedades hematológicas cuentan actualmente con una atención adecuada, pues serían unos 700 menores sin atención. ( Video: Por llegar tarde, médico no atendió a niño que esperó cita año y medio )