Es una decisión tomada, el jueves regreso a Venezuela: opositor Manuel Rosales

El político opositor venezolano Manuel Rosales, quien fue alcalde de Maracaibo, gobernador del estado Zulia y quien se encuentra exiliado en Perú, anunció que regresará a su país el próximo jueves 15 de octubre, pese a la advertencia del Gobierno de Nicolás Maduro de que será capturado si lo hace.



“Ando con la maleta en la mano porque es una decisión tomada en función del futuro de Venezuela, estaré llegando el jueves a Venezuela porque hemos definido que un momento de crisis de un drama como el que atraviesa nuestra patria, los dirigentes tenemos que saber el rumbo”, manifestó.



Cabe recordar que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo que si el excandidato presidencial Manuel Rosales regresa al país como planea hacerlo el próximo jueves, será "aprehendido inmediatamente" y se le "garantizarán todos sus derechos".



"Él es un venezolano, este es su país y se le respetarán todos sus derechos si es verdad que viene, me parece muy bien que venga y que le haga frente a la Justicia, ese es el comportamiento que deben tener todas las personas y bueno, si viene se le garantizarán todos sus derechos pero será aprehendido inmediatamente que llegue al país", dijo.



La fiscal ofreció las declaraciones durante una entrevista que concedió hoy al canal privado Televén en la que recordó que Rosales "tiene una orden de captura" y por ello, "si llega se le privará de libertad".



Rosales, asilado en Perú desde 2009, dijo el jueves pasado que el próximo día 15 regresará a Venezuela para "luchar junto al pueblo" para ayudar a impulsar la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre que vienen y aseguró que traerá las pruebas de que es inocente de los cargos de corrupción por los que es señalado.



"Nos encontraremos en el aeropuerto de la Chinita (Zulia, oeste) el próximo jueves 15 de octubre, estaré pisando tierra venezolana contra viento y marea, contra las amenazas, contra todo, porque la lucha es por el pueblo", dijo Rosales desde un lugar que no reveló, aunque según medios zulianos se encuentra actualmente en Panamá.



Rosales dijo estar consciente de que si regresa a Venezuela será apresado porque en ese caso se reactivará automáticamente el juicio que ha pedido en su contra la Fiscalía.

El opositor, que fue propuesto por su partido para ser candidato a las elecciones parlamentarias, pero fue inhabilitado en junio pasado para optar a cargos públicos por la Contraloría venezolana, invitó a sus seguidores a recibirlo en el aeropuerto.



Rosales, excandidato presidencial en las elecciones de 2006 y derrotado al enfrentarse al fallecido gobernante Hugo Chávez (1999-2013), dijo que regresará "con las pruebas que muestran la confabulación" de la que fue víctima, "con la razón y la verdad por delante" pero "sin rencor, sin rabia".



Rosales se asiló en Perú en 2009 tras ser acusado formalmente de actos de corrupción que supuestamente cometió cuando ejerció como gobernador del estado Zulia (noroeste) entre el año 2000 y 2008, y antes como alcalde de Maracaibo de 1996 a 1999.



Al respecto, el exgobernador ha dicho que es un "perseguido" por "grupos económicos con riquezas mal habidas y sectores políticos" a los que no les permitió "sus negocios y triquiñuelas en el Zulia". Con EFE