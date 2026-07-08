“Es una vagabundería”: alertan sobre riesgos por postura de Petro ante resultados electorales

En diálogo con Mañanas Blu, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), expresó su preocupación y rechazo frente a la postura del presidente saliente, Gustavo Petro, respecto al reconocimiento de la victoria electoral de Abelardo De La Espriella. Según Bedoya, esta situación no solo genera incertidumbre política, sino que representa un riesgo directo para el orden institucional del país.

Un riesgo para la estabilidad democrática Para el líder gremial, el desconocimiento de los resultados por parte del mandatario actual es un hecho sin precedentes que califica con dureza. “Es una vagabundería lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro, que fue elegido bajo el mismo sistema y con las mismas garantías”.

Bedoya enfatizó que este comportamiento es “claramente un atentado contra la estabilidad democrática de nuestro país” y advirtió que las declaraciones oficiales parecen tener el objetivo de “calentar el parche y seguramente llamar a movilizaciones y desestabilizar la entrada al nuevo gobierno”.

Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella Fotos: AFP

La preocupación del sector privado radica en que este clima de confrontación desemboque en episodios de violencia similares a los vividos en años anteriores. “Lo fácil es buscar que la gente salga a la calle a destruir los bienes públicos de los ciudadanos, a bloquear las carreteras, hacerle daño al resto de ciudadanos que sí reconocemos el resultado electoral”, señaló, recordando las crisis de 2019 y 2021.



Impacto en la inversión y el empalme La incertidumbre política ya forma parte de la “matriz de riesgos” que manejan los gremios más importantes del país.

Bedoya destacó que, aunque Colombia se ha caracterizado por ser una democracia estable, la actitud del presidente en ejercicio actúa como un “fosforito para que haya un estallido de violencia por parte de los seguidores”, lo que afecta negativamente el clima de inversión internacional.

Respecto a la ruptura de los procesos de empalme por parte del actual gabinete, el presidente de la SAC restó importancia al "ritual" de las reuniones, enfocándose en la legalidad: “A mí no me preocupa el empalme... lo realmente relevante es la entrega de la información”.

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Subrayó que, independientemente de las tensiones, la Constitución debe prevalecer: “El único plan de contingencia es que se cumpla la Constitución... el 7 de agosto a las 3 de la tarde se posesiona Abelardo De La Espriella como nuevo mandatario de los colombianos. Gústele a quien le guste”.

Retos económicos y el futuro del agro Más allá de la política, Bedoya analizó los desafíos económicos que heredará la nueva administración, especialmente en seguridad alimentaria e inflación, que se sitúa en un 6.14% interanual.

Escuche aquí la entrevista: