Gobierno denuncia a Carlos Alonso Lucio por apoyar juzgamiento de Gustavo Petro

El proceso de empalme entre el gobierno Petro y el equipo del presidente electo, Abelardo De la Espriella, quedó suspendido, primero, por una orden que le dio De la Espriella a sus asesores que están al frente del proceso.

“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, dijo De La Espriella.

Recordemos que el presidente Petro ha dicho que no reconoce a Abelardo De La Espriella como presidente.

Tras el anuncio de De La Espriella, el ministro de hacienda, Germán Ávila, también se refirió al tema.



“El comité nacional de empalme del Gobierno suspende su participación en las sesiones conjuntas hasta tanto existan garantías de respecto recíproco y cese la utilización de expresiones y actuaciones incompatibles con la naturaleza institucional del proceso”, dijo Ávila.

Además anunció una denuncia contra Carlos Alonso Lucio, una de las personas cercanas al presidente electo y quien hace parte del proceso de empalme.

“Informamos que el Gobierno radicó una denuncia penal contra el señor Carlos Alonso Lucio con ocasión a las declaraciones que ofreció y al considerar que dichas manifestaciones afectan la honra y el buen nombre del señor presidente”, agregó Ávila.

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Es importante recordar que Lucio en un trino dijo en las últimas horas que Petro debía ser juzgado, lo hizo al responderle directamente a una publicación del mandatario en X.

“Petro: deje de seguir mintiendo. ¿Cuál desobediencia civil? Puras cortinas de humo para distraer de los delitos que usted ha cometido y que van a ser juzgados”, dijo Lucio.