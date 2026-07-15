"Esas funciones deben depender del presidente": Emilio Archila tras reorganización de Acuerdo de Paz

Durante una entrevista concedida este miércoles 15 de julio de 2026, el exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, se refirió a la decisión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, de reorganizar la implementación del Acuerdo de Paz. A partir de su experiencia en el gobierno de Iván Duque, aseguró que el país tiene una oportunidad para avanzar en los compromisos adquiridos con las regiones y las víctimas.

Archila sostuvo que la implementación de los acuerdos debe mantenerse como una prioridad del Estado y no depender de cambios de administración. En ese sentido, defendió la necesidad de que exista una coordinación directa desde la Presidencia para garantizar la continuidad de los programas en los territorios más afectados por el conflicto.

Implementación del Acuerdo de Paz debe depender de la Presidencia

El exfuncionario consideró acertado que el nuevo gobierno fortalezca la estructura encargada de ejecutar los compromisos derivados del Acuerdo de Paz. Su principal mensaje fue claro: “Esas funciones deben estar libres de cualquiera otra de las consejerías porque son suficientemente gruesas como para que ocupen el 100% del tiempo de por lo menos un funcionario público”.



Según explicó, la implementación no debe verse como un asunto político, sino como una tarea de gestión pública que requiere seguimiento permanente.

Archila recordó que durante el gobierno de Iván Duque se dejaron diseñadas las herramientas para continuar el trabajo en los territorios. Entre ellas mencionó los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los programas para víctimas, la restitución de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos y los planes nacionales para el desarrollo rural.

Abelardo De La Espriella Foto: Facebook Abelardo De La Espriella

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Archila pide dar continuidad a los programas en las regiones

El exconsejero insistió en que los 170 municipios PDET concentran algunas de las mayores necesidades del país y que la planeación ya existe para avanzar en esas zonas.

“Está lo que uno siempre quisiera, que es llegar al gobierno y que la planeación de lo que hay que hacer ya esté hecha”, afirmó, al señalar que el nuevo Ejecutivo puede aprovechar ese trabajo para acelerar la ejecución de proyectos.

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También defendió la continuidad de los programas dirigidos a excombatientes y víctimas, argumentando que fueron estructurados con financiación y metas definidas para varios años.

Archila cuestionó el término “disidencias” para algunos grupos armados

Otro de los temas abordados fue el crecimiento de los grupos armados ilegales. Archila aseguró que varios de ellos nunca hicieron parte del proceso de paz y rechazó que sean catalogados como disidencias.

“Es absolutamente mentira que les hubiéramos incumplido y que por eso se hubieran ido”, afirmó. Agregó que esas estructuras “nunca entraron en el proceso” y sostuvo que la respuesta del Estado frente a esos grupos debe centrarse en la acción de la justicia y el fortalecimiento de la seguridad.

Finalmente, reiteró que Colombia cuenta con una base institucional para continuar la implementación del Acuerdo de Paz y que el reto del nuevo gobierno será aprovechar ese trabajo para llevar resultados a las regiones.