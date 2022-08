“Espero que la ausencia de Petro en la reunión no sea por motivos políticos”: alcaldesa de Restrepo

La alcaldesa de Restrepo (Meta), Marlen Mojica, habló en Mañanas Blu sobre el desplante que sufrieron 580 mandatarios locales del país, quienes fueron citados a un encuentro con el presidente electo, Gustavo Petro, al que finalmente este no pudo acudir. La mandataria municipal dijo que espera que la inasistencia del próximo mandatario de los colombianos no se haya debido a razones políticas.

"Yo no creo (que Petro se ausentara por razones políticas). Debieron avisarnos, más del 70% habríamos alcanzado a aplazar los tiquetes o tomar la decisión de no asistir si no teníamos la certeza. Pienso que una persona que tiene ya el cargo como presidente de la República no puede tener estos pensamientos maquiavélicos porque de todas maneras, como lo dije en mi expresión ayer, hoy es el mandatario de todos los colombianos. No sé hasta dónde hubo un cruce de agendas, cómo tomó la decisión, espero que no sea por motivos políticos. Yo descarto ese tema", sostuvo la alcaldesa de Restrepo.

Publicidad

La alcaldesa Marlen Mojica lamentó que no se hubiese producido el encuentro y reiteró la importancia de una interlocución de los mandatarios del país para abordar el tema del plan de desarrollo.

"Ya sobre las 10:00 de la mañana empezamos a preguntar que qué pasaba. Entendíamos que iba a ser de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Entonces, dos asesores dijeron que el presidente se encontraba en unas reuniones muy importantes y que no podía hacer presencia. Era bien importante el diálogo directo con el presidente, más en un momento cuando sabemos que dará inicio a un plan de desarrollo”, declaró Mojica.

De acuerdo con Mojica, la invitación fue cursada con diez días de anticipación, a través de la Federación de Municipios. La alcaldesa de Restrepo, aseguró que la ausencia de Petro causó dolor y frustación, ya que muchos alcaldes llegaron desde municipios distante con grandes sacrificios.

Publicidad

"Todos estábamos muy atentos a participar en esta reunión. la noticia no nos gustó. No era solo abuchear y gritar. A mí me dieron la palabra para expresar nuestro inconformismo. Lo que más dolió es que muchos alcaldes para poder llegar fuimos muy juiciosos. Muchos viajaron de lugares muy lejanos, había alalcdes de Chocó, Bajía Solano, Arauca, en fin, de los últimos rincones"