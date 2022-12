Esposa de soldado herido por Farc en Cauca pide presencia de Uribe en la clínica

El cabo primero del Ejército, Camilo Aguilar, presenta muerte encefálica tras el ataque de las Farc en Buenos Aires, Cauca, el pasado miércoles donde murieron 11 militares.



Su esposa, Carolina Ávila, cuestionó al presidente Juan Manuel Santos, al proceso de paz, y pidió la presencia de senador Álvaro Uribe en las clínicas donde son atendidos los heridos del ataque. Lea también: No hemos recibido mensajes del Gobierno: padre de soldado asesinado por Farc



“Puse unos tuits donde le decía al presidente Uribe que lo que más me gustaría es que así como él acompañó, que es un gesto muy bonito, al papá de un militar muerto, que también acompañe a las familias que aún tienen a sus seres queridos vivos porque ellos lo quieren acá”, comentó.



En la Clínica de Cali permanecen seis de los heridos que dejó el ataque, tres de ellos con pronóstico reservado. Lea también: Nunca he creído en el proceso de paz: esposa de uniformado asesinado por Farc



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Por mal tiempo profesionales de Ecopetrol no han podido llegar a zona rural de Toledo, Norte de Santander, para evaluar el daño ambiental e iniciar trabajos de descontaminación tras atentado al oleoducto.



-La Fiscalía llamó a juicio al exnotario que habría legalizado la compraventa de las tierras que fueron despojadas por paramilitares en el departamento de Córdoba, y donde estaría involucrado el magistrado Jorge Pretelt.



-Esta tarde se realizaría en Armenia el sepelio de los tres niños que fueron envenenados por su mamá, quien luego de quitó la vida.



-Una recompensa de hasta 20 millones de pesos ofreció la Policía Metropolitana por información que permita capturar a los responsables del ataque a la periodista de Blu Radio en Medellín, Lina María Zapata.



-Hay preocupación en Bucaramanga por el aumento de las riñas y la participación de menores de edad en estos enfrentamientos. En lo que va del año se han presentado 27 casos en la ciudad.



-La alcaldía de Bogotá anunció nuevas medidas para enfrentar la problemática de los colados en TransMilenio.



-A esta hora avanza el censo de taxistas en Barranquilla para la implementación de mayores controles en la prestación del servicio.



-La Procuraduría advierte que la enorme cantidad de demandas para acceder a las pensiones del régimen de prima media, está generando un enorme impacto en las finanzas del país.



-El mundo sigue con los ojos sobre España por la tragedia que provocó un menor de 13 años que asesinó a su profesor con una ballesta en Barcelona.



-Este fin de semana se celebraron elecciones municipales en Cuba con la participación de dos disidentes como candidatos. Aunque no lograron una victoria, sí sentaron un antecedente histórico.



-La violencia sigue golpeando a todos los sectores en Venezuela. Este fin de semana dos jugadores de fútbol profesional fueron heridos en un intento de robo. Aunque se dijo en un principio que uno de ellos era colombiano, la información ya fue desmentida.



-La Administración Distrital estudia la posibilidad de instaurar un nuevo cobro de valorización, por las obras del deprimido de la calle 94, que ya están cumpliendo varios años.



-La Contraloría de Bogotá denuncia un alto déficit en la reparación y mantenimiento de las vías en la ciudad.