¿Está Colombia preparada para enfrentar el fenómeno de La Niña?

El fenómeno de La Niña ha generado preocupación en Colombia debido a las fuertes lluvias que se esperan. Al respecto habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo; explicó cómo se están preparando y coordinando desde la entidad para enfrentar esta situación.

Carrillo destacó la importancia del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, el cual ha sido implementado en Colombia desde el año 2012. Describió que este sistema cuenta con distintos actores, como las fuerzas armadas, organismos de socorro y los gobiernos municipales y también departamentales.

El director enfatizó que la coordinación con las autoridades locales es fundamental para responder de manera efectiva a los desastres naturales. Señaló que el funcionamiento del sistema depende de la capacidad de respuesta de todos los actores involucrados y que cada uno debe cumplir con su papel.

“Entonces eso siempre es importante recordarlo, porque a veces es difícil explicarle a la gente que si, por ejemplo, un gobierno local no hace la caracterización de los damnificados, si el alcalde del municipio que está en la calamidad no nos dice a nosotros quiénes son los damnificados, si los sube a un sistema que está montado y que es de orden legal, nosotros no podemos despachar ayudas”, recordó.

En relación con fenómeno de La Niña, Carrillo comentó que se están realizando acciones de articulación con las administraciones locales en diferentes regiones del país. En ese sentido, resaltó el trabajo realizado en la actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo, el cual fue aprobado recientemente por unanimidad en el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo.

El director Carillo también se refirió al tema del impacto de los huracanes en Colombia y cómo se está monitoreando la situación. Hizo un llamado a la ciudadanía para que se informe a través de los canales oficiales y siga las indicaciones de las autoridades. Por eso, una vez más hizo un llamado a las personas para mantener limpios los desagües y estar atentos a posibles cambios en los comportamientos del océano.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga: