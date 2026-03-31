“Estamos jugando con la democracia”: exministros, preocupados por roce entre Gobierno y BanRep

Colombia enfrenta un nuevo episodio de tensión tras la decisión del ministro de Hacienda de retirarse indefinidamente de la junta directiva del Banco de la República, un hecho que fue catalogado como sin precedentes y que ha desatado críticas desde distintos sectores económicos y políticos. El debate no solo gira en torno a la subida de tasas de interés, sino al alcance de la autonomía del banco central.

En entrevista con Recap Blu, exministros de Hacienda coincidieron en advertir que la situación puede tener efectos profundos en la estabilidad económica y democrática del país. Más allá de las diferencias técnicas, el mensaje de fondo apunta a un riesgo institucional que, según señalan, no se puede minimizar.



“Estamos jugando con la democracia”: la advertencia de José Manuel Restrepo

José Manuel Restrepo // Foto: Presidencia

El exministro José Manuel Restrepo fue contundente al señalar que lo ocurrido va más allá de una simple discrepancia técnica. “Estamos jugando con la democracia”, afirmó, al cuestionar la postura del Gobierno frente a la independencia del Banco de la República.

Restrepo planteó dos lecturas sobre la decisión del ministro: una “inocente”, relacionada con desconocimiento, y otra más preocupante. “El gobierno quiere genuinamente romper con la autonomía del Banco Central”, dijo, advirtiendo que esto podría abrir la puerta a usar la política monetaria con fines políticos.



El exfuncionario también cuestionó la actitud del ministro al retirarse de la junta. “Hay que perder con dignidad”, afirmó, recordando que las decisiones se toman de manera colegiada y bajo criterios técnicos. Incluso fue más allá al calificar la reacción como “muy infantil”, insistiendo en que nunca vio algo similar durante su paso por esa instancia.

Además, alertó sobre un posible “limbo jurídico” si la junta no puede sesionar sin la presencia del ministro, lo que podría paralizar decisiones clave en materia económica.



“El gobierno es el culpable”: la lectura de Mauricio Cárdenas

Mauricio Cárdenas Foto: Blu Radio

Por su parte, el exministro Mauricio Cárdenas puso el foco en el origen del problema económico. Según explicó, las altas tasas de interés no son responsabilidad principal del Banco de la República, sino del propio Gobierno.

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“El gobierno está abusando del gasto público”, afirmó, señalando que el alto nivel de endeudamiento obliga a pagar tasas elevadas, lo que termina presionando todo el sistema financiero.

Cárdenas fue enfático en que la estrategia de culpar al banco central es equivocada. “El gobierno es el culpable, pero quiere encontrar a quién echarle la culpa”, sostuvo, al explicar que las necesidades de financiamiento estatal están marcando la pauta en el mercado.

También cuestionó la decisión del ministro de no asistir a la junta, calificándola como “una irresponsabilidad”. Según dijo, esto podría incluso derivar en sanciones disciplinarias por incumplimiento de funciones.



Una disputa con efectos en la economía

Más allá del debate técnico, ambos exministros coincidieron en que las decisiones en torno a las tasas de interés tienen efectos directos en la vida de los ciudadanos. Créditos más costosos, menor inversión y desaceleración económica son algunas de las consecuencias.

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Sin embargo, también recordaron que el objetivo del Banco de la República es evitar un escenario más grave: el descontrol de la inflación. En ese contexto, la independencia del emisor se vuelve clave para mantener el equilibrio.