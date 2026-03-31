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“Estamos jugando con la democracia”: exministros, preocupados por roce entre Gobierno y BanRep

La decisión del ministro de Hacienda de apartarse de la junta del Banco de la República encendió alarmas sobre la autonomía institucional y el rumbo económico del país.

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