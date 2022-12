Estas empresas invertirían en el tradicional Hotel del Prado de Barranquilla

los españoles de Iberostar y de NH, GHL con sus marcas Sonesta y Sheraton, el grupo IHG, Hotel Hilton en un consorcio y Lucio García con sus hoteles Decameron.

Se calcula que la compañía o consorcio que tome por 30 años la concesión debe invertirle no menos de 20 millones de dólares. Con eso mínimo deben realizar las inversiones para tener un tiempo de recuperación inicial que no debería ser de más de dos años para así habilitar las 277 habitaciones que tiene y convertirlo en un hotel de cinco estrellas. Ahora hay algo más de 200 funcionando pero sus condiciones no son las mejores y por su puesto el hotel da pérdidas.

En el momento, se está dando el último intento por entregar el hotel, que ya se ha tratado de adjudicar en un par de ocasiones anteriores. La primera vez lo trató de poner en concurso para venderlo la Dirección Nacional de Estupefacientes y falló, entre otras porque no tenía la autorización del Ministerio de Cultura, pues al ser un bien patrimonial no se puede vender.

El segundo intento es el que hizo el Fondo Nacional del Turismo que ahora repite y cuya estructuración de la concesión debe estar lista para marzo y la entregará en este caso Fonade, que es el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo. Los prepliegos de la concesión ya están listos, pero los pliegos definitivos se publicarán la segunda semana de abril para que en junio se haga el proceso de adjudicación y en el segundo semestre ya el operador haya tomado posesión.

Fonade está haciendo sus cálculos, pero el hotel debería estar generando utilidades durante los primeros tres años a cinco y la facturación anual debería ser superior a los 15 mil millones de pesos.

Ahora, saber el atractivo o no de los interesados no es fácil pero parece que ahora sí se va a dar el proceso porque tanto la Alcaldía, como Probarranquilla, han estado en el tema.

Cuando el proceso empezó inició algunos hoteleros no le veían mucho futuro a la licitación pese a que el tema del sindicato y los jubilados los asumirá el Estado. Decían que quien debía meterle dinero al hotel era el gobierno y la Alcaldía, para luego abrir una licitación para los operadores interesados. Todo esto porque no se puede hacer una venta y salir del problema, porque los bienes que son de interés cultural nacional, como en este caso de El Prado, no pueden ser vendidos.

El Prado lleva más de 15 años en decadencia y llegó a manos de la Dirección de Estupefacientes cuando se le quitó a la familia Nasser Arana. Es uno de los símbolos de Barranquilla. Fue inaugurado en 1929 y construido con 600 dólares de la época por las familias Parrish y Obregón. Sheila Arana de Nasser lo compró a mediados de los años 80 por 4 mil millones de pesos y lo recuperó arquitectónicamente. En 1997 lo incautaron.