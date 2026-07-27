Estas personas pueden tener pasaporte gratis en Colombia: estos son los requisitos

Gracias a la ley 1212 de 2008, el decreto 3455 de 2008, la ley 2136 de 2021 y la resolución 6888 de 2021, entre otras normas, no todos los colombianos deben pagar para tener su pasaporte de manera legal debido a las exenciones de la Cancillería a poblaciones priorizadas. Pero este no es un proceso automático, sino que es necesaria la verificación de ciertos requisitos.

¿Qué personas pueden tener gratis el pasaporte en Colombia?

Este programa, principalmente, es para las personas clasificadas en nivel A, B O C del Sisbén, pero esto no asegura el 100 % debido a que caso es revisado por la Cancillería a través de una serie de requisitos, entre los cuales pueden ser:



Presentar la cédula de ciudadanía y, si aplica, el certificado de discapacidad de Ministerio de Salud.

Quienes deban salir del país para recibir atención médica especializada con certificación de la EPS.

con certificación de la EPS. Personas de 62 años o más pueden solicitar la exención del pago.

pueden solicitar la exención del pago. Personas que hayan firmado un contrato laboral en otro país.

El beneficio aplica para menores en condición de adoptabilidad que estén bajo la protección del ICBF.

que estén bajo la protección del ICBF. Los jóvenes menores de 25 años que hayan sido admitidos en una institución educativa fuera de Colombia pueden acceder al beneficio.

pueden acceder al beneficio. También pueden acceder q uienes necesiten viajar de manera urgente por la enfermedad grave de un familia r que resida en el exterior.

r que resida en el exterior. Integrantes de delegaciones deportivas, culturales o científicas que representen oficialmente al país.

Colombiano que quiera entrar a la UE debe tener además pasaporte vigente Foto: Cancillería

Este es el precio del pasaporte en Colombia 2026

El precio base del pasaporte ordinario se encuentra en $195.600, pero si tramita en Bogotá debido a que, según el departamento, el valor se incremento por el impuesto de la gobernación correspondiente y en algunas zonas el precio puede superar los $300.000; mismo caso aplica con el ejecutivo que su base en la capital se encuentra en 335.400 pesos, pero que, según la región, puede tener un incremento.