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Este es el peligroso dron con explosivos usado en ataque a Policía en Cesar; graves daños materiales

La detonación ocasionó daños en las instalaciones policiales. De acuerdo con la información preliminar, el ataque habría sido perpetrado por integrantes de la guerrilla del ELN.

Este es el peligroso dron con explosivos usado en ataque a la Policía en Cesar.jpg
Foto: suministrada
Por: Cristian Santiago
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

Este artefacto explosivo lanzado desde un dron fue utilizado para atacar la subestación de Policía del corregimiento de El Burro, jurisdicción del municipio de Pailitas, en el sur del departamento del Cesar.

La detonación ocasionó daños en las instalaciones policiales. De acuerdo con la información preliminar, el ataque habría sido perpetrado por integrantes de la guerrilla del ELN.

Este es el peligroso dron con explosivos usado en ataque a la Policía en Cesar.jpg
Foto: suministrada

Tras la explosión, los uniformados reaccionaron de inmediato y durante varios minutos repelieron el ataque para evitar nuevas afectaciones y garantizar la seguridad en la zona.

El hecho generó preocupación entre los habitantes debido a que ocurrió en un sector de alta circulación vehicular, contiguo a la Ruta del Sol Sector 2, corredor vial que comunica el interior del país con la Costa Atlántica.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y reforzaron las medidas de seguridad en el sector mientras se evalúan los daños ocasionados.

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