Este fue el regalo de Thiago Messi a su papá en su cumpleaños

El mensaje de felicitación de Thiago Messi a su padre, Lionel Messi, fue el regalo que recibió el jugador argentino el pasado miércoles cuando cumplió 28 años.



El crack recibió este miércoles más de 25.000 mensajes de felicitación en su cuenta de la red social Instagram, incluidos de compañeros de equipo y selección como Neymar y Sergio Agüero. (Lea también: "Messi está en otro mundo": James niega duelo personal en Colombia vs Argentina )



Messi y el resto del plantel albiceleste entrenaron el miércoles a puertas cerradas en su base de La Serena (norte) y por la tarde partían a Viña del Mar (centro), donde la albiceleste se enfrenta a Colombia el viernes por los cuartos de final del torneo continental.



Poco antes de cumplir 28 años, 'La Pulga', nacido un 24 de junio de 1987 en Rosario (300 km al norte de Buenos Aires), llegó el sábado pasado ante Jamaica a 100 partidos con la camiseta de la selección Argentina, en los cuales ha convertido 46 goles.



Desde su llegada a Chile, Messi no ha ocultado el objetivo del equipo de Gerardo Martino: poner fin a la sequía de 22 años sin un gran título internacional y tomarse revancha de la final del Mundial de Brasil-2014 perdida frente a Alemania. (Lea también: Chile comienza a vibrar por el debut de la superestrella Messi en Copa América )



Para ello, el cuatro veces Balón de Oro, que viene de ganar con el Barcelona la Liga y la Copa del Rey de España y la Liga de Campeones de Europa, dijo haber llegado a este certamen "mejor" que al Mundial.



Sin embargo, aún no ha mostrado todo su talento, con apenas un gol de penal ante Paraguay en tres partidos de la primera fase.



A pesar de esto, le siguen lloviendo elogios de sus colegas. (Lea también: Lionel Messi cree que la Selección Colombia podría ganar la Copa América 2015 )



El atacante brasileño William lo calificó este miércoles de "ídolo". "Un jugador que consigue ser el mejor del mundo cuatro veces no tiene comparación. Me gusta verlo jugar, ver jugadas de él, para mí es un ídolo", dijo el jugador del Chelsea.



La estrella colombiana James Rodríguez, que lo enfrentará el viernes, reconoció que el crack del Barcelona "está en otro mundo".



"No se puede hacer eso de James (contra) Messi porque sería injusto con él", dijo el volante del Real Madrid rechazando cualquier comparación entre ambos. (Lea también: Este comercial de Lionel Messi fue elegido como el mejor de la década en Youtube )



De su lado, el Barcelona festejó el cumpleaños de su crack con un especial titulado "Todo sobre Leo Messi", donde pueden verse entre otras joyas el primer carnet que tuvo en el club catalán, un video con sus goles e imágenes inéditas jugando con 15 años en las divisiones inferiores.



Con AFP