Estos son los casos que deberá asumir el fiscal ad hoc

La Fiscalía ya tiene listo el corte de cuentas que le pasará al fiscal ad hoc con los casos del escándalo de sobornos de Odebrecht en Colombia que deberá asumir. La carpeta tiene 5 casos y todos han sido polémicos.

Se trata de las investigaciones por: la adjudicación de la Concesión Ruta del Sol, tramo 2; adición Ocaña Gamarra, contrato de estabilidad jurídica y Tunjuelo Canoas y Banco Agrario.



Concesión Ruta del Sol tramo 2



La investigación inició por el pago de US$ 6.5 millones de dólares al ex viceministro de Transporte y director encargado del INCO, Gabriel García Morales, para la adjudicación de este contrato. La Fiscalía identificó a los colaboradores del exviceministro para obtener el pago ilícito, los hermanos Eduardo y Enrique Ghisays, quienes también se encuentran condenados.



En su delación, los representantes de Odebrecht indicaron que el presidente de Corficolombiana José Elias Melo Acosta habría estado al tanto del pago de este soborno. Aunque Melo está en juicio se suspendió hasta enero hasta que la Procuraduría de Brasil aceptara que los beneficios para los 3 declarantes de Odebrecht, no podían extenderse a la empresa o a otros funcionarios de esa compañía que resultaran involucrados, como lo exigió la Fiscalía.



Adición Ocaña Gamarra



En un principio se detectó el pago de US $4.6 millones de dólares al ex senador Otto Nicolás Bula Bula para obtener la adición del tramo Ocaña-Gamarra. Bula Bula fue capturado el 14 de enero de 2017.



“Aunque en el 2017 el auditor del Consorcio Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, informó a la Fiscalía de contratos irregulares por la suma de $16.800 millones de pesos, para el 25 de julio de 2017 el ente acusador ya había establecido contratos espurios por más de $39.000 millones de pesos y, a la fecha, se tasan en aproximadamente $65.000 millones de pesos”, señala el ente acusador.



Los empresarios Eduardo José Zambrano Caicedo; Federico Gaviria; Gabriel Dumar; Gustavo Torres y Mauricio Vergara, están a la espera de un preacuerdo por haberse prestado para lavar dineros.



También se acusó al exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade por celebración indebida de contrato y otros delitos.



Además, está condenado el exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal y se compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la Nación, respecto de otros diez (10) parlamentarios que se conoció como el caso de los buldocer.



En total, según sus cuentas, tienen indicios de posibles irregularidades en 147 contratos suscritos por la concesionaria Ruta del Sol II y el Consorcio Constructor CONSOL, los que se encuentran en fase de investigación.





3. Contrato de estabilidad jurídica



En este punto explica la Fiscalía que por el pago de 4.000 millones de pesos en sobornos para obtener un contrato de estabilidad jurídica para la Concesionaria Ruta del Sol 2, los se compulsaron copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigara la participación de 2 senadores y aceptaron cargos dos empresarios.



4. Tunjuelo Canoas



Este es el polémico contrato por el que estaba llamado a imputación Jorge Enrique Pizano, exauditor de la ruta del sol.



Este contrato se celebró entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el Consorcio Canoas. La Fiscalía investiga sobornos y la forma como se adjudicó favoreciendo los intereses de Samuel e Iván Moreno Rojas.



El objeto del contrato era el diseño y la construcción de un interceptor subterráneo vital para la descontaminación del Río Bogotá, obra que nunca se realizó.



5. Banco agrario



En este caso la Fiscalía investiga qué en el crédito otorgado por el Banco Agrario al Consorcio Navelena, altos directivos de la entidad financiera omitieron, al no tener en cuenta el riesgo reputacional “que se presentaba para el año 2016 con respecto a otorgar un crédito por $120.000’.000.000 a la Constructora Norberto Odebrecht”, dice el documento.



Según el ente acusador, no se cumplió con los parámetros establecidos por el Banco Agrario para aprobar un crédito de este valor.

