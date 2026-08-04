Estos son los cierres viales en el Huila por la Vuelta a Colombia

En este 2026, y después de más de 20 años, la Vuelta a Colombia regresa al Huila. La tradicional competencia ciclística recorrerá 10 municipios del departamento en cuatro de sus nueve etapas, lo que obligará a implementar cierres temporales en varios corredores viales.

Además del espectáculo deportivo, la carrera también dinamizará la economía regional. La presencia de más de 150 ciclistas, junto con sus equipos técnicos, jueces, personal de la organización y acompañantes, impulsará la ocupación hotelera, el comercio, la gastronomía y el turismo durante su permanencia en el Huila hasta el 11 de agosto.

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“Este evento no solo fortalece el deporte, representa una gran vitrina para el Huila. Impulsa sectores como la hotelería, los bienes y servicios, y el turismo, además de permitirnos mostrar las bondades del departamento. Quienes lleguen al Huila encontrarán distintos paisajes y conocerán un territorio pujante”, destacó el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.



El recorrido

De acuerdo con la programación de la Federación Colombiana de Ciclismo, ratificada por la Gobernación del Huila, la Vuelta a Colombia recorrerá el departamento entre el 8 y el 11 de agosto. Ese último día, la competencia partirá desde territorio huilense hacia el Tolima.

“De las nueve etapas de la Vuelta a Colombia, cuatro se correrán en el departamento, con un recorrido de más de 500 kilómetros por 10 municipios. El jueves recibiremos las delegaciones, el viernes será la presentación oficial de los equipos y el sábado arrancará la primera etapa”, destacó el director de Inderhuila, Felipe Victoria Barragán.

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En la edición 76 de la Vuelta a Colombia, el Huila tendrá equipo propio. El Team Inderhuila estará conformado por seis ciclistas huilenses, de entre 18 y 26 años, una apuesta por el talento local y el fortalecimiento del ciclismo del departamento.

Las etapas en el Huila

Etapa 1 – Sábado 8 de agosto

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Neiva – Campoalegre – Hobo– Gigante – Garzón – Altamira – Timaná – Pitalito**

Distancia: 187 kilómetros.

Etapa 2 – Domingo 9 de agosto

San Agustín – Pitalito – Timaná – Altamira – Garzón – Gigante – Garzón**

Distancia: 169,9 kilómetros.

Etapa 3 – Lunes 10 de agosto

Garzón – Gigante – Hobo – Campoalegre – El Juncal – Guacirco – Neiva**

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Distancia: 160,5 kilómetros.

Etapa 4 – Martes 11 de agosto

Neiva – Aipe – Natagaima – Castilla – Saldaña – Guamo – Espinal – Chicoral – Gualanday – Ibagué

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Distancia: 196,9 kilómetros.