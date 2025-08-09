Advierten cambios en rutas por Vuelta a Colombia: tome nota por desvíos en Bogotá

Finalmente, la Vuelta a Colombia 2025 sí llegará a las calles de Bogotá, por lo que este domingo 10 de agosto los cierres viales se unificarán con el Festival de Verano 2025.

Esta etapa abarcará un total de 139 kilómetros, cruzando por municipios como Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Sisga, Chocontá, Sesquilé, Guatavita, La Calera y, finalmente, la capital colombiana.

De esa manera, los ciudadanos podrán vivir la emoción del ciclismo desde varios puntos de la ciudad, como el Alto de Patios y el descenso por la carrera Séptima hasta la calle 53, en Chapinero.

Este evento tendrá lugar entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, y será una gran oportunidad para disfrutar de manera gratuita este deporte tan querido por los colombianos.

Este espectáculo no solo celebra el talento y la pasión del ciclismo nacional, sino que también reafirma el compromiso de la capital con el deporte, la cultura y el entretenimiento. Esto, en el marco del Festival de Verano 2025. Ahora, la ciudad espera cerrar con broche de oro una de las competencias más queridas en Colombia.

Desvíos Vuelta a Colombia Foto: Suminsitrada

Publicidad

Cierres viales por Vuelta a Colombia 2025 en Bogotá

Como era de esperar, con la llegada de la etapa final de la Vuelta a Colombia, las rutas de transporte deberán ajustarse a una serie de desvíos para garantizar la movilidad en la ciudad. Por ello, se han anunciado los tramos y horarios en los que se presentarán las afectaciones.



Tramos afectados por Vuelta a Colombia en Bogotá

El tramo de la avenida carrera 7, entre las calles 53 y 59, tendrá un cierre total desde las 12:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Por su parte, desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, estas son las rutas que serán afectadas y enfrentarán un cierre total:



Vía Bogotá – La Calera, hasta el peaje de Patios.

La AK 7 (calzada occidental), entre la calle 85 y la calle 67.

La AK 7 (calzada oriental), entre la calle 59 y la calle 69.

En cuanto a la calle 53, entre la carrera 4 y la AK 7, se presentará un cierre parcial. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos tener presentes estos cambios para evitar afectaciones considerables en sus desplazamientos por la capital.